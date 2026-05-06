La protección del cine Ideal de Alicante, inscrita en el Registro de la propiedad nueve años después de su catalogación

Nueve años sin contar con la protección total. Así ha estado el antiguo cine Ideal de Alicante, que fue declarado Bien de Relevancia Local (BRL) en 2017 pero que no ha sido hasta esta semana que la Conselleria de Cultura, liderada por la consellera Carmen Ortí (PP), ha solicitado al Registro de la Propiedad que inscriba el edificio que acogió el equipamiento cultural haciendo constar su protección procedente de la condición de BRL.

La solicitud la ha hecho la Generalitat a través de Juan Antonio Castaño, director territorial de la Conselleria en Alicante, a instancias de Unir Alacant, asociación implicada en la protección del antiguo cine, en el uso cultural del espacio y que también defiende que se acabe convirtiendo en Bien de Interés Cultural (BIC) para que aumente su nivel de protección.

Fachada del antiguo cine Ideal. / Alex Domínguez

En concreto, según explican desde la entidad, que el Ideal conste en el Registro como BRL implica que si el inmueble cuenta con ofertas de compra, “la administración sea conocedora, automáticamente, para poder ejercer el derecho al tanteo y retracto que le corresponde” en un plazo de seis meses desde la oferta. Este derecho otorga a la administración la capacidad legal de adquirir dicho inmueble por el mismo precio de la oferta del comprador aspirante, teniendo preferencia a erigirse como propietario.

Exigencia legal

Sin esta inscripción en el registro, aseguran desde Unir Alacant, “la administración pierde capacidad de maniobra” en caso de la oferta de un tercero. La administración, en este caso la Generalitat, pretendió ejercer este derecho hace ahora cuatro años, cuando la Conselleria de Participación, durante el Botànic, “se enteró gracias a la presión ciudadana de la venta” del inmueble, aunque renunció al tanteo y retracto al no poder igualar la oferta del grupo Baraka para quedarse con el antiguo cine, que rondaba los 6 millones de euros.

Poco antes, la Conselleria de Hacienda había tasado el edificio entre 1,8 y 2,6 millones. Aun Así, desde Unir Alacant recuerdan que la legislación “obliga” a que el Ideal conste como BRL en el registro oficial para que la administración “se acoja a sus capacidades para ejercer la protección”. En el contexto de la venta del Ideal, de hecho, la Abogacía de la Generalitat emitió un informe en el que se daba fe de que la Dirección General de Cultura, en el año 2022, “tuvo conocimiento extraoficialmente de la anotación del ejercicio de compra del inmueble”.

Interior del antiguo cine Ideal en una imagen de archivo. / Alex Domínguez

En la reciente solicitud de la Conselleria para que conste la condición de BRL en el Registro de la Propiedad, la administración autonómica remite a la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, que en su artículo 49 indica que "la inclusión de un BRL en el Inventario General se comunicará al Registro de la Propiedad para su constancia en el mismo". Desde el Ayuntamiento de Alicante no han contestado a las preguntas de INFORMACIÓN para aclarar por qué no han inscrito la condición de BRL del antiguo cine en el Registro en todos estos años.

El futuro

Actualmente, el futuro del Ideal es una incógnita después de que el Ayuntamiento de Alicante haya cerrado la puerta, al menos por ahora, a la transformación del antiguo equipamiento en un hotel. La Concejalía de Urbanismo emitió el pasado 20 de abril un decreto de denegación de la licencia de obra mayor y ambiental para un hotel de cuatro estrellas en el antiguo cine en base a informes técnicos desfavorables.

Esto afecta el proyecto del grupo Baraka, propietario del inmueble, desde donde se niegan a explicar cuáles son sus intenciones para remodelar el edificio. El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, aseguró en su momento la existencia de “varios proyectos culturales sobre la mesa que podrían encajar perfectamente” en el antiguo cine, aunque no ha concretado ninguno de ellos.