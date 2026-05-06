Las protestas educativas se multiplican en Alicante

Las protestas educativas se han comenzado a multiplicar en Alicante en la cuenta atrás para la huelga indefinida de profesores que arrancará el próximo lunes para exigir mejoras salariales y laborales a la Conselleria de Educación.

El malestar de los docentes se ha visto acrecentado en las últimas horas tras fijar la Generalitat unos servicios mínimos para garantizar la atención al alumnado en la recta final del curso que han tachado de abusivos. Los más potentes están establecidos en segundo de Bachillerato donde se va a obligar a todos los profesores a estar en las evaluaciones para que los estudiantes puedan presentarse a la Selectividad.

Este miércoles, tras una semana intensa de concentraciones organizadas por las asambleas de docentes en varios centros, profesores del IES Miguel Hernández y del Jorge Juan se han echado a las pistas deportivas para exigir con pancartas "condiciones dignas" y para hacer un llamamiento a la participación en el paro docente.

Protesta de docentes de los institutos Miguel Hernández y Jorge Juan de Alicante, este miércoles / INFORMACIÓN

Paralelamente, la Dirección Territorial de Educación ha sido otro escenario de protestas de alumnado y ex alumnado del ciclo formativo de Grado Superior (CFGS) de Promoción de la Igualdad de Género del IES Victoria Kent de Elche, tras la decisión autonómica de suprimirlo de cara al próximo curso en la modalidad presencial, amparándose en la baja demanda.

Estudiantes y profesorado han advertido de que esta medida ignora la necesidad de consolidar figuras profesionales estratégicas, como son las promotoras y promotores de igualdad de género y que la modalidad presencial es la única que permite preparar adecuadamente las intervenciones socioeducativas.

Concentración en la Dirección Territorial de Educación en Alicante por el recorte de ciclos de FP / Pilar Cortés

Manifestación y encierros

De cara a este jueves, hay prevista una manifestación de docentes de los centros educativos de la zona Norte de Alicante con chalecos y camisetas verdes, desde el IES Virgen de Remedio (10.40 horas) hasta la plaza de Argel en la que aspiran a implicar a vecinos y colectivos.

Por la tarde, las asambleas de profesores de la capital alicantina han convocado una jornada en el IES Figueras Pacheco sobre las reivindicaciones de los profesionales de la enseñanza pública, al igual que en el IES Cayetano Sempere de Elche, donde está previsto un encierro para pasar la noche. Un encuentro similar, abierto también a las familias, está previsto en el IES La Mar de Xàbia.