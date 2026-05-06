San Gabriel vibrará este domingo con la mascletà de Hermanos Sirvent: "Será un espectáculo que estará a la altura"

Continúan las mascletás descentralizadas. Este domingo día 10 de mayo la pirotecnia Hermanos Sirvent protagonizará un disparo en el barrio de San Gabriel, en Alicante. El espectáculo, que tendrá lugar a las 14:00, forma parte del ciclo "Pólvora tot l'any", impulsado por la Federació de Fogueres de Sant Joan, y que organiza mascletás en diferentes barrios de Alicante fuera de Luceros, su “hábitat natural” en los días grandes de Hogueras.

El disparo se producirá en el parking de San Gabriel, entre las calles Bahía y Ramón Gomez Sempere, y en un primer momento estaba previsto para el domingo anterior, día 3 de mayo, aunque se aplazó, según fuentes de la Federació, para no coincidir con la jornada siguiente de la de la gala de Elección, en la que fue proclamada María Pastor como Bellea del Foc 2026. El viernes fue la elección de la Bellea Infantil, Leire Arellano.

El disparo

La pirotecnia que se encargará del disparo será Hermanos Sirvent. “Será un espectáculo que estará a la altura”, afirma Adrián Sirvent, gerente de la empresa, que explica que la mascletà tendrá “humo de color” y un cuerpo de cuatro fuegos con “acompañamiento aéreo y cuatro fases in crescendo de terremoto”. El disparo culminará con “un final de trueno fuerte, rápido y duradero”.

Estos elementos, afirma Sirvent, se utilizan para “lograr la diferenciación” de otros espectáculos y para ofrecer “nuevas intensidades, ruidos y colores”.

Pólvora tot l'any

El ciclo empezó de "Pólvora tot l'any" empezó el pasado 4 de octubre con un disparo nocturno en la avenida Periodista Rodolfo Salazar, en Pla-Garbinet. También pasó por la plaza de España, por el parking de la calle Teulada y por la Casa del Mediterráneo, y concluirá el sábado 13 de junio en la plaza del Alcalde Agatángelo Soler, en Garbinet, a las 14:00, a cargo de Pirotecnia Ferrández.

Antes de este disparo hay otros previstos, además del espectáculo del domingo 10 de mayo en San Gabriel. El sábado 23 de mayo se celebrará una mascletà nocturna en La Condomina a las 23:30 a cargo de Pirotecnia Valenciana. El domingo 7 de junio San Nicolás de Bari acogerá otro disparo a las 14:00 que realizará la Pirotecnia Alto Palancia. Después del disparo del 13 de junio llegarán las mascletás de los días grandes de Hogueras, entre el viernes 19 de junio y el miércoles 24 en Luceros.