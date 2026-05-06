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La Subdelegación del Gobierno coordina el operativo de la OPE 2026 - Puerto de Alicante

La Operación Paso del Estrecho comenzará el próximo 15 de junio y se prolongará hasta el 15 de septiembre

Reunión de coordinación con los organismos e instituciones que participan en el operativo de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026

Reunión de coordinación con los organismos e instituciones que participan en el operativo de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026

INFORMACIÓN

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha presidido hoy la reunión de coordinación con los organismos e instituciones que participan en el operativo de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026 en el Puerto de Alicante.

Durante el encuentro se ha procedido a la revisión del Plan Provincial OPE 2026 redactado de acuerdo a lo previsto en el Plan Nacional el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) de la OPE 2026.

La Operación Paso del Estrecho comenzará el próximo 15 de junio y se prolongará hasta el 15 de septiembre, con el objetivo de garantizar una operativa “ágil, segura y ordenada” durante el tránsito de viajeros.

Como principal novedad de esta edición, se ha abordado la implantación progresiva del nuevo Sistema de Entrada/Salida (EES), un procedimiento automatizado que registrará las entradas y salidas de ciudadanos de terceros países en el Espacio Schengen.

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El subdelegado del Gobierno Manuel Pineda ha destacado “la importancia de la coordinación entre administraciones y organismos para asegurar el buen funcionamiento de un operativo de gran complejidad y elevada afluencia de pasajeros”. Asimismo, ha subrayado que “el objetivo prioritario es ofrecer un tránsito rápido, seguro y con las máximas garantías tanto para los viajeros como para los profesionales que participan en la OPE”

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