La Subdelegación del Gobierno coordina el operativo de la OPE 2026 - Puerto de Alicante
La Operación Paso del Estrecho comenzará el próximo 15 de junio y se prolongará hasta el 15 de septiembre
INFORMACIÓN
El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha presidido hoy la reunión de coordinación con los organismos e instituciones que participan en el operativo de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026 en el Puerto de Alicante.
Durante el encuentro se ha procedido a la revisión del Plan Provincial OPE 2026 redactado de acuerdo a lo previsto en el Plan Nacional el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) de la OPE 2026.
La Operación Paso del Estrecho comenzará el próximo 15 de junio y se prolongará hasta el 15 de septiembre, con el objetivo de garantizar una operativa “ágil, segura y ordenada” durante el tránsito de viajeros.
Como principal novedad de esta edición, se ha abordado la implantación progresiva del nuevo Sistema de Entrada/Salida (EES), un procedimiento automatizado que registrará las entradas y salidas de ciudadanos de terceros países en el Espacio Schengen.
El subdelegado del Gobierno Manuel Pineda ha destacado “la importancia de la coordinación entre administraciones y organismos para asegurar el buen funcionamiento de un operativo de gran complejidad y elevada afluencia de pasajeros”. Asimismo, ha subrayado que “el objetivo prioritario es ofrecer un tránsito rápido, seguro y con las máximas garantías tanto para los viajeros como para los profesionales que participan en la OPE”
Suscríbete para seguir leyendo
- Alicante, la ciudad donde casi la mitad de su población ya vive en barrios pobres
- Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones
- Una joven de 24 años desaparece tras permanecer dos horas y media tirada a las puertas de Urgencias del Hospital de Sant Joan con un brote psicótico
- Nuevos empadronados en Les Naus de Alicante: de Rocío Gómez a cuatro propietarios que querían renunciar a los pisos y ya viven en la urbanización
- María Pastor González, de la hoguera Explanada, Bellea del Foc 2026
- Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante
- María Pastor, Bellea del Foc 2026: 'He recibido comentarios tanto en las redes de mi hoguera como en las mías y es algo que debería cortarse
- Esta será la nueva ubicación del Bar Guillermo en Alicante