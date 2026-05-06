La Aemet avisa de un nuevo cambio en Alicante: bajan las temperaturas y aún puede llover

El tiempo en Alicante da este miércoles un nuevo giro tras varios días de ambiente variable. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una bajada de las temperaturas en toda la provincia y mantiene la posibilidad de algunos chubascos débiles en el interior.

La jornada será más tranquila que las anteriores, pero no completamente estable. El cielo estará poco nuboso durante buena parte del día, aunque a medida que avance la mañana crecerán nubes de evolución en zonas del interior.

Esas nubes podrían dejar algún chubasco puntual, en general débil, especialmente durante las horas centrales o la tarde. No se espera una situación de lluvia generalizada, pero el paraguas todavía puede hacer falta de forma muy localizada lejos de la costa.

El cambio más evidente estará en las temperaturas. Los termómetros bajan después de varios días con valores altos para la época, dejando un ambiente más fresco y menos caluroso en buena parte de la provincia.

En el litoral, el viento del noreste soplará moderado durante buena parte del día, aunque irá perdiendo fuerza al final de la jornada. En el interior, el viento será flojo y variable al principio, con predominio del este en las horas centrales.

Juani Ruz

El tiempo en Alicante

Alicante seguirá este miércoles con un ambiente algo revuelto, especialmente durante la mañana y las horas centrales del día, cuando aumentará claramente la nubosidad y no se descartan chubascos puntuales.

La probabilidad de lluvia será más alta antes de media tarde, aunque la tendencia es a que el cielo se vaya abriendo con el paso de las horas. Las temperaturas bajan y la máxima se queda en 22 grados, dejando un ambiente más fresco que en jornadas anteriores.

El viento de nordeste soplará con cierta intensidad en la costa, con rachas moderadas que reforzarán la sensación de frescor junto al mar durante buena parte del día.

El tiempo en Elche

Elche notará este miércoles una clara bajada de temperaturas y un ambiente más variable que en jornadas anteriores, con nubes creciendo a medida que avance el día.

La posibilidad de lluvia se concentra sobre todo en las horas centrales, cuando no se descarta algún chubasco puntual. Aun así, el tiempo será más tranquilo que el del inicio de semana. Los termómetros se moverán entre 13 y 24 grados, dejando una tarde menos cálida.

El viento de levante soplará con cierta intensidad durante buena parte del día, aportando humedad y una sensación más fresca, especialmente a partir del mediodía.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá un miércoles de ambiente claramente más fresco y con bastante nubosidad durante buena parte del día, especialmente en las horas centrales.

La probabilidad de lluvia será elevada hasta media tarde, aunque en forma de chubascos puntuales y no demasiado persistentes. Las temperaturas bajan y apenas pasarán de los 21 grados, dejando una sensación más suave junto al mar.

El viento de nordeste soplará con intensidad moderada, con rachas que pueden superar los 50 km/h, reforzando el ambiente revuelto en el litoral durante gran parte de la jornada.

El tiempo en Elda

Elda seguirá este miércoles con un tiempo bastante inestable, sobre todo entre el mediodía y la tarde, cuando las tormentas vuelven a ganar protagonismo.

La probabilidad de lluvia será muy alta en las horas centrales y no se descartan chubascos intensos acompañados de aparato eléctrico. Las temperaturas bajan con claridad respecto a días anteriores y la máxima se quedará en 22 grados, dejando un ambiente mucho más suave.

A última hora el cielo tenderá a abrirse y volverán los claros, aunque la jornada estará marcada por esa sensación de tiempo cambiante y más fresco en el interior.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja afronta un miércoles de ambiente variable, con más nubes y riesgo de lluvia sobre todo durante las horas centrales del día.

La probabilidad de chubascos aumenta claramente entre el mediodía y la tarde, aunque la situación será menos intensa que en puntos del interior. Las temperaturas bajan ligeramente y se moverán entre 16 y 22 grados, dejando una sensación más fresca junto al mar.

El viento de levante se dejará notar con fuerza moderada durante buena parte de la jornada, aportando humedad y reforzando ese ambiente algo revuelto en la costa.

El tiempo en Orihuela

Orihuela notará este miércoles un ambiente más suave que en jornadas anteriores, aunque el tiempo seguirá siendo algo variable durante buena parte del día.

La nubosidad irá ganando terreno a medida que avance la mañana y la probabilidad de lluvia será alta en las horas centrales, cuando no se descartan chubascos puntuales. Aun así, las temperaturas seguirán siendo relativamente altas para la época, con una máxima de 25 grados y mínima de 12.

El viento de levante soplará con cierta intensidad durante el día, aportando humedad y dejando una sensación menos cálida que a comienzos de semana.

El tiempo en Alcoy

Alcoy volverá a ser uno de los puntos más inestables de la provincia este miércoles, con lluvias muy probables desde primera hora y tormentas que pueden reaparecer durante las horas centrales del día.

Las temperaturas siguen bajando y apenas alcanzarán los 20 grados de máxima, con una mínima de 10, dejando un ambiente claramente más fresco que a comienzos de semana.

A última hora de la tarde el cielo tenderá a abrirse poco a poco, aunque la jornada estará marcada por la nubosidad, la humedad alta y la sensación de tiempo plenamente primaveral e inestable.

El tiempo en Dénia

Dénia seguirá este miércoles con un ambiente bastante variable y más nuboso que en el sur de la provincia, especialmente durante la mañana.

La probabilidad de lluvia será elevada en las primeras horas del día, aunque los chubascos tenderán a perder fuerza con el paso de las horas. Las temperaturas bajan y se moverán entre 15 y 21 grados, dejando una sensación suave y húmeda junto al mar.

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El viento de nordeste soplará con cierta intensidad al comienzo de la jornada, reforzando ese ambiente fresco y algo revuelto antes de que el cielo empiece a abrirse por la tarde.