Sanidad
La Universidad de Alicante acoge Optoinnova, jornadas científicas sobre avances clínicos en visión
El evento, que será los días 7 y 8 de mayo, contará con la conferencia magistral de Andrés Mayor, presidente de Acción Visión España, y con la intervención de Mónica Amat, que hablará del trabajo de la Fundación ONCE
La Universidad de Alicante (UA) acogerá los días 7 y 8 de mayo de 2026 una nueva edición de Optoinnova, las jornadas científicas que cada año reúnen a profesionales, investigadores y empresas del ámbito de la optometría, la oftalmología y la óptica. El evento, que abre mañana a las 16 horas en el Salón de Grados Alfredo Orts del Edificio de Óptica y Optometría, cuenta con más de 200 asistentes en formato presencial y en línea.
El programa comienza este jueves con ponencias sobre cirugía refractiva, lentes intraoculares y evaluación de resultados visuales en pacientes. Entre los temas destacados aparecen características de los pacientes y lentes en cirugía refractiva, sensibilidad al contraste en lentes multifocales, medición de resultados visuales más allá de la agudeza visual, nuevas clasificaciones funcionales de lentes intraoculares y calidad visual e independencia de gafas.
Modelos de negocio
Además, se desarrollará un bloque dedicado a estrategias de éxito de grupos y cadenas de ópticas, donde se abordarán modelos de negocio, oportunidades laborales y desarrollo profesional en el sector.
El viernes 8 de mayo, el encuentro se centra en sesiones sobre I+D+i en optometría, contactología y óptica oftálmica. A lo largo de la mañana se tratarán cuestiones como gestión de la miopía y corrección del astigmatismo, soluciones para pacientes présbitas, avances en lentes progresivas adaptadas a la vida real y tecnologías de medición avanzada y personalización visual.
Baja visión
Como punto destacado de esta edición, el viernes 8 a las 11:30 horas, Optoinnova contará con la conferencia magistral del presidente de Acción Visión España, Andrés Mayor, que hablará del papel de asociaciones y centros ópticos en la atención a la baja visión. A continuación, Mónica Amat ofrecerá la ponencia “La ONCE y la Fundación ONCE Baja Visión con una misión común: mejorar la autonomía personal de las personas con discapacidad visual”.
Por la tarde, la jornada científica contará con ponencias invitadas de expertos e investigadores que abordarán cuestiones clave como enfermedades neurodegenerativas de la retina, a cargo del catedrático de la UA Nicolás Cuenca; retos y estrategias de rehabilitación de presbicia y baja visión, con Carolina Ortiz de la Universidad de Granada, y manejo refractivo en pacientes con lentes intraoculares prémium con Juan Carlos Nieto de la Universitat de València.
Referencia
Desde su creación en 2014, Optoinnova se ha convertido en un punto de referencia para el intercambio de conocimiento y la presentación de las novedades en el sector, desde la innovación tecnológica hasta la práctica clínica.
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