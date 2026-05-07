El Ayuntamiento mantiene "bajo llave" el estudio sobre la retirada de las vías de Casa Mediterráneo en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante rechaza la petición de los vecinos del sur para conocer el estudio sobre la retirada de las infraestructuras ferroviarias en desuso junto a Casa Mediterráneo. Los residentes del entorno solicitaron al Consistorio que les trasladara el informe técnico sobre la viabilidad del proyecto para la eliminación de la playa de vías, que permitiría ampliar el parque del Mar, eliminando la brecha que lo divide en dos. Sin embargo, desde el gobierno municipal aseguran que el documento hace referencia a un proceso que se encuentra actualmente en tramitación, por lo que no procede darlo a conocer.

En el mes de abril, la asociación vecinal Parque del Mar registró un escrito en el Ayuntamiento recordando el encargo de un estudio de viabilidad relativo a los terrenos colindantes con Casa Mediterráneo, que son propiedad de Adif. En virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los residentes solicitaban formalmente que se les diera "traslado íntegro de dicho estudio" o se les facilitara el acceso al mismo, "dado el impacto directo que el desarrollo de este suelo tiene sobre la calidad de vida y el planeamiento urbano de nuestro barrio".

"No procede"

Sin embargo, desde el Consistorio aluden que "dicho informe forma parte de trabajos técnicos vinculados a instrumentos de planeamiento no finalizados". Concretamente, el Ayuntamiento hace referencia al desarrollo del nuevo Sector OI/8, relacionado a su vez con el Plan Especial del Puerto de Alicante, que se encuentra en fase de modificación. "Estos trabajos están siendo desarrollado desde la Dirección General del Plan General y Planeamiento Urbanístico de Alicante, por lo que en el momento actual no procede acceder a dicho expediente in admitiéndose parcialmente su petición", recoge la respuesta municipal.

Se trata de la misma explicación que la ofrecida por el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, en el pleno municipal de la pasada semana. A preguntas de la concejala de Compromís, Sara Llobell, el edil popular destacó que "no es un documento aislado, sino un estudio que forma parte de trabajos conectados con planes que se encuentran actualmente en desarrollo". Por ello, ha considerado que "la transparencia no consiste en publicar documentos parciales porque podría generar confusión".

Para Lorenzo Pérez, presidente del colectivo, los residentes están "completamente indignados" y recuerda que "hace prácticamente un año que el Ayuntamiento tiene el estudio de viabilidad", encargado a mediados de 2025, pero "sigue sin haber noticias de la firma del convenio con Adif" para la desafección de las vías.

El portavoz vecinal lamenta que, mientras no se avanza en la tramitación, se permite que esos terrenos estén "hechos un estercolero en el corazón de la ciudad". Según Pérez, "la situación de insalubridad es insostenible", por lo que urge a Adif, al ministerio y al Ayuntamiento a que "solucionen el problema de una vez por todas".

Concentración

Desde hace años, los vecinos del sur de Alicante vienen reclamando la desafectación de los terrenos de Adif junto a Casa Mediterráneo para poder convertir la zona en un espacio público que amplíe la superficie actual del parque del Mar. Una reivindicación "teóricamente sencilla, económica y que tendría una repercusión inmediata en la transformación urbana de Alicante", según los residentes, pero que viene demorándose por los trámites administrativos que implican al Ayuntamiento, al Ministerio de Transportes y a Adif.

Por ello, está previsto que este jueves, 7 de mayo, se celebre una manifestación en el entorno a las 19:00 horas. La movilización consistirá en un corte de tráfico en la avenida de Elche, en el tramo comprendido entre la calle México y Casa Mediterráneo, bajo el lema "Soluciones ya: por un parque del Mar accesible y digno".