Cristina Petratti, médico: "El clásico mensaje de comer menos y moverse más es perjudicial. Ignora la complejidad biológica de la obesidad"

La incidencia de la obesidad en España es del 24 % pero las previsiones auguran que afectará al 37 % de la población en una década. El impacto clínico, social y económico de estas cifras, y las enfermedades asociadas son enormes. La doctora Cristina Petratti, médico de Familia y especialista en obesidad con más de 25 años de trayectoria, defiende un cambio de paradigma y superar concepciones obsoletas. Miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo), presentará su obra "Obesidades sin culpa" este sábado en la Feria del Libro de Alicante (17.30 horas).

¿El concepto tradicional con el que se ha tratado la obesidad es correcto?

Hoy sabemos que es insuficiente. Durante décadas redujimos la obesidad a un número, concretamente al índice de masa corporal, el famoso IMC, que relaciona peso y altura. Es una herramienta útil para estudios poblacionales, pero a nivel individual tiene muchas limitaciones. El IMC no distingue entre masa muscular y grasa, ni nos dice cómo se distribuye ese tejido adiposo o qué impacto tiene sobre la salud. Y ahí es donde está realmente la clave.

¿Por qué es tan importante cómo se distribuye la grasa?

Porque no toda la grasa se comporta igual. Hoy entendemos que el tejido adiposo no es simplemente un almacén de energía, sino un órgano activo que participa en múltiples funciones metabólicas y hormonales. Cuando se vuelve disfuncional, libera sustancias inflamatorias que afectan al resto del organismo. Hablamos de interleucinas, factor de necrosis tumoral y otros mediadores inflamatorios que pueden dañar órganos como el hígado, el páncreas, el corazón o el cerebro. Por eso consideramos la obesidad como una enfermedad crónica del tejido adiposo.

El tejido adiposo no es solo un almacén de energía, sino un órgano activo que participa en múltiples funciones metabólicas y hormonales

Alteración metabólica

La báscula no refleja realmente el problema...

Exacto. El riesgo no está solo en el número que marca la báscula, sino en la alteración metabólica y hormonal que existe detrás. Hay personas con un IMC relativamente alto que metabólicamente están más sanas que otras con menos peso pero con una acumulación de grasa visceral importante. Por eso el concepto de obesidad está evolucionando muchísimo en Medicina.

¿El mensaje de comer menos y moverse más sigue siendo válido?

La alimentación y la actividad física son fundamentales, por supuesto, pero reducir la obesidad únicamente a eso es científicamente incorrecto y además muy dañino porque ignora su complejidad biológica. Al final se traslada toda la culpa al paciente, como si fuera simplemente un problema de fuerza de voluntad o de disciplina. Y eso ha generado décadas de frustración, culpa y estigma. La obesidad es una enfermedad compleja, crónica, progresiva y multifactorial. En ella intervienen factores genéticos, hormonales, metabólicos, emocionales, psicológicos y ambientales. También influye el cerebro, especialmente los mecanismos de regulación del hambre y la saciedad.

¿Y la genética?

Muchísimo más de lo que se pensaba hace años. Hoy sabemos que entre un 20% y un 70% del riesgo de desarrollar obesidad puede tener una base genética. Pero además hay alteraciones hormonales y neuroendocrinas importantes. Se ha investigado mucho sobre hormonas como la leptina y la grelina, que regulan la saciedad y el apetito. Cuando estos mecanismos fallan, la persona puede sentir hambre constante o dificultades para sentirse satisfecha, independientemente de su voluntad.

Pablo González

Más casos

¿Por qué cada vez se diagnostican más casos?

Antes ni siquiera se diagnosticaba correctamente como enfermedad. Muchas personas acudían al médico por hipertensión, diabetes tipo 2 o colesterol alto, pero no se trataba la obesidad como el origen multifactorial del problema. Ahora hay una mayor conciencia médica y social, y eso hace que se diagnostique más. Además, vivimos en un entorno que favorece la obesidad: estrés, sedentarismo, ultraprocesados, falta de sueño, ansiedad… Todo eso influye sobre nuestros mecanismos hormonales y metabólicos.

¿Considera que todavía existe mucho estigma?

Sí, muchísimo. Seguimos asociando la obesidad a la pereza o a la falta de control personal, y eso es profundamente injusto. Por eso también es importante el lenguaje. No hablemos de obesos, sino de personas con obesidad. Puede parecer un detalle pequeño, pero el modo en que hablamos condiciona la forma en que tratamos a las personas. Durante mucho tiempo se vio como un problema estético, no como una enfermedad. Y eso ha hecho mucho daño a los pacientes.

El Ozempic facilita que el paciente tenga menos ruido mental relacionado con la comida pero no es una solución mágica

Fármacos

En los últimos años han ganado mucha popularidad medicamentos como Ozempic. ¿Qué papel tienen realmente?

Han supuesto un cambio muy importante en el tratamiento de la obesidad. Los fármacos tipo GLP-1 ayudan a aumentar la saciedad, reducen el apetito y retrasan el vaciamiento gástrico. Eso hace que el paciente tenga menos ansiedad por la comida y menos ruido mental relacionado con el hambre. Pero es muy importante entender que no son magia. Son una herramienta muy valiosa dentro de un tratamiento integral, siempre supervisado por profesionales. No sustituyen la alimentación saludable, la actividad física ni el trabajo emocional.

¿Existe abuso de estos medicamentos?

El problema aparece cuando se utilizan como una solución rápida o puramente estética. La obesidad es una enfermedad crónica y el abordaje tiene que ser completo. Si una persona piensa que solo con una inyección va a resolver el problema sin cambiar hábitos ni trabajar otros aspectos de su salud, probablemente los resultados no se mantendrán en el tiempo.

Ni una dieta milagro, ni una operación, ni un medicamento por sí solos funcionan sin un abordaje integral y un cambio sostenido de hábitos

¿Y qué ocurre con la cirugía bariátrica?

Sigue siendo una herramienta muy útil, especialmente en obesidades severas o mórbidas, con IMC muy elevados y complicaciones importantes. Lo que ocurre es que los nuevos tratamientos farmacológicos están consiguiendo pérdidas de peso muy significativas, y eso está cambiando el panorama. Aun así, tanto la cirugía como los medicamentos necesitan acompañarse de un cambio real en el estilo de vida. Después de una cirugía bariátrica el paciente necesita seguimiento nutricional, psicológico y médico para evitar recaídas porque la obesidad no se trata únicamente con una dieta. Necesitamos un enfoque multidisciplinar donde participen médicos, nutricionistas, psicólogos y profesionales de la actividad física. Muchas veces también hay una relación emocional con la comida, ansiedad, estrés o problemas de autoestima que deben abordarse.

¿Cuál es el mensaje que debe entender la sociedad?

Que la obesidad no es una cuestión de pereza ni de falta de voluntad. Es una enfermedad compleja, crónica y multifactorial. Debemos dejar de culpabilizar a las personas y empezar a entender la biología que hay detrás. Y también entender que no existen soluciones mágicas: ni una dieta milagro, ni una operación, ni un medicamento por sí solos funcionan sin un abordaje integral y un cambio sostenido de hábitos.