La consellera de Educación envía una carta a los padres de alumnos para enfrentarles con los docentes

La batalla que ha decidido librar el profesorado de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad Valenciana con una huelga indefinida, que arrancara el próximo lunes y que amenaza con paralizar el final del curso escolar, se ha encontrado ahora como respuesta una carta de la consellera de Educación remitida a las familias este jueves. En ella defiende la gestión autonómica y se excusa de un espinoso conflicto laboral que le ha estallado al Gobierno autonómico del PP a un año de las elecciones.

La misiva, firmada por Carmen Ortí, justo el día en el que han vuelto a fracasar las negociaciones con los sindicatos tras presentarles una oferta económica muy alejada de sus reivindicaciones, esconde un mensaje político directo, tanto al profesorado como al comité de huelga, al que la Generalitat acusa implícitamente de poner en riesgo la evaluación del alumnado y la conciliación familiar. La consellera llega a afirmar que "ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical", una expresión que previsiblemente incrementará la tensión con los sindicatos convocantes, que llevan semanas denunciando precisamente la falta de negociación real por parte de la Administración.

En primer lugar, la responsable autonómica sitúa a los estudiantes "como prioridad" y justifica los servicios mínimos fijados para que todo el profesorado de segundo de Bachillerato acuda a poner las notas de sus alumnos para garantizar el derecho a la educación, la evaluación del alumnado y especialmente la protección de los estudiantes ante las pruebas de acceso a la universidad.

Los profesores se concentran en Alicante para reclamar mejoras en la educación pública /

La evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato no es negociable Carmen Ortí — Consellera de Educación

Una de las frases más contundentes de la carta es que “la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato no es negociable”. Con ello, la Generalitat deja claro que no piensa ceder en la aplicación de servicios mínimos vinculados a las evaluaciones y a la Prueba de Acceso a la Universidad, incluso aunque ello suponga endurecer el choque con el profesorado movilizado.

Frente a las críticas de los docentes que han venido acusando al Consell de continuos recortes en estos tres últimos años y de incluso "abandonar" la educación pública, el mensaje a las familias también contiene una defensa explícita de la gestión educativa del Consell en forma de lluvia de cifras. En primer lugar, defiende que el Gobierno autonómico destina a la educación 8.000 millones de euros al año y "aun así seguimos afrontando retos de gran complejidad".

Destinamos a la educación 8.000 millones de euros al año y aun así seguimos afrontando retos de gran complejidad Carmen Ortí — Consellera de Educación

La consellera de Educación, Carmen Ortí, en las Cortes / INFORMACIÓN

Lluvia de cifras

Precisamente, la responsable autonómica toca en su carta, casi todas las reivindicaciones que han lanzado los profesores y sindicatos antes y durante las numerosas movilizaciones realizadas a lo largo de este curso. Muchas de ellas sin atender, según los profesionales de la enseñanza pública, mientras que otras, completamente insuficientes para abordar la nueva realidad educativa.

"Hemos aumentado 8.000 profesores desde el inicio del curso 2023-2024 y ya alcanzamos los 78.000 docentes, la plantilla más numerosa de la historia", defiende la consellera, quien destaca que solo en 2025 se han ejecutado 160 millones de euros del Plan Edificant para modernizar los centros educativos, hemos finalizado 8 nuevos centros y se están construyendo 10 más".

Documento PDF de la carta de la consellera de Educación. Si el documento no se visualiza correctamente, puedes abrir el PDF en una nueva pestaña .

Ortí también pone en valor la apuesta autonómica por la inclusión: "700 docentes de apoyo y 82 nuevas Unidades Específicas en Centros Ordinarios (UECO) para que ningún alumno se quede atrás" o la reducción de la burocracia, reclamos que forman parte de las exigencias del comité de huelga para desactivar el conflicto.

Igualmente, destaca la estrategia del Consell con dos de las mayores preocupaciones de las familias, la "tolerancia cero ante la violencia" con el nuevo decreto que da autoridad del profesor y los protocolos contra el ciberacoso que, según Educación, han reducido un 60% los casos en los colegios. Y por último, recalca el cuidado de la salud mental en las aulas con las 22 Unidades de Detección Precoz, formadas por 56 psicólogos clínicos "en exclusividad para los centros educativos".

La misiva termina aludiendo al espíritu de diálogo del que ha venido haciendo gala la responsable autonómica desde tomar las riendas de la Administración educativa tras la salida de José Antonio Rovira para dirigir Hacienda, quien también recurrió a las cartas dirigidas a las familias para defender la polémica Ley de Libertad Educativa, no exenta de manifestaciones.

"El diálogo para llegar a acuerdos es nuestra forma de gobernar. Llevamos toda la legislatura demostrándolo con hechos y con inversiones reales. Estamos dispuestos a negociar de manera leal, transparente y con voluntad de acuerdo", concluye la consellera Ortí.