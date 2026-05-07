El Gobierno multa a activistas antitaurinos por negarse a identificarse durante una protesta en Alicante

Polémica en Alicante por la última concentración antitaurina, celebrada el pasado 23 de febrero, que se saldó con multa para varios de los activistas que participaron en la protesta. Según las sanciones emitidas por la Subdelegación de Gobierno, los manifestantes se negaron a identificarse, generando un problema de orden público. Sin embargo, EU considera "muy preocupante" que se impongan penalidades económicas que pretenden "desmovilizar" en vez de "escuchar el creciente clamor social en contra del maltrato animal".

De acuerdo con el expediente sancionador, los participantes apercibidos mostraron su "negativa a identificarse en varias ocasiones, de forma reiterada", pese al requerimiento de los agentes "por una concentración no comunicada". Tras ello, "manifestaron a viva voz que no se iban a identificar, alentando al resto de concentrados para que hicieran lo mismo". Una actitud que, según los policías allí presentes, podría haber creado "un problema de orden público".

Estas acciones, según el artículo 39 de la Ley Orgánica 4/2015, las infracciones graves se sancionan con multa de 601 a 30.000 euros, por lo que los agentes fijaron una multa de 601 euros, que ya ha sido notificada por la Subdelegación de Gobierno a una de las tres activistas señaladas.

EU lo ve "muy preocupante"

Sobre estos hechos, el grupo municipal de EU-Podemos ha querido "denunciar públicamente la imposición de multas a personas activistas que participaron en una concentración pacífica para reclamar el fin del maltrato animal". Para la formación, resulta "muy preocupante" que desde la Subdelegación del Gobierno "se responda con sanciones económicas a quienes ejercen derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y manifestación en defensa de los animales".

Al respecto, el portavoz de la coalición, Manolo Copé, ha señalado que "cada vez más gente en Alicante rechaza que se normalice el sufrimiento animal y que, además, se utilicen recursos públicos para promocionarlo". Según el concejal, "responder a esa protesta pacífica con multas es un error y un mensaje muy peligroso". En la misma línea, Copé ha defendido que "las administraciones deberían escuchar el creciente clamor social a favor del bienestar animal en lugar de intentar desmovilizarlo mediante sanciones económicas".

Además, desde el grupo municipal también han querido destacar "la respuesta solidaria que se ha producido en la ciudad", ya que la multa ha sido sufragada "gracias a pequeñas aportaciones realizadas colectivamente por distintas personas activistas y vecinas comprometidas con la defensa de los animales y las libertades públicas". Lo ocurrido, según Copé, "demuestra que frente a la intimidación hay una red de solidaridad y de conciencia social que sigue creciendo en Alicante".