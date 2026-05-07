Las Hogueras reclaman al Consell más financiación para garantizar la Fiesta

Las Hogueras reclama más apoyo económico a la Generalitat para "engrandecer" la Fiesta. Esta fue una de las reivindicaciones que el presidente de la Federació de Fogueres puso sobre la mesa este jueves durante la recepción oficial que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, realizó a las Belleas del Foc 2026, María Pastor González y Leire Arellano Ruiz, y sus damas de honor.

Un encuentro en el que, como estaba previsto, el jefe del Consell reafirmó que la Generalitat mantiene su compromiso con las Hogueras, con la renovación del acuerdo que destina 32.000 euros a la veintena de bandas que participarán en el Inici de la Festa, acto previo al pregón, que se suman al resto de programas de apoyo de la Generalitat dentro de las Hogueras.

Asimismo, el presidente subrayó la importancia y el empuje cada vez más creciente de la Fiesta en el panorama nacional e internacional, así como el papel que ejercen las Belleas del Foc como embajadoras de la cultura y de las tradiciones de Alicante.

Por su parte, el presidente de Federació, David Olivares mostró su satisfacción ante el anuncio. "Es una apuesta que comenzamos hace tres años y creemos que es una manera única de arrancar una jornada tan especial para todos los foguerers i barraquers", aseguró Olivares.

Más financiación para hogueras y barracas

Precisamente, durante la reunión, una de las principales reivindicaciones que se realizó Olivares fue una solicitud al Consell de una línea de ayudas económicas para las comisiones de hogueras y barracas, con el objetivo de garantizar el desarrollo y crecimiento de la fiesta. David Olivares explicó que las comisiones necesitan más ingresos de las administraciones, ya que gran parte de los recursos para mantener y mejorar la Fiesta provienen de la propia actividad de las hogueras. "Queremos lo mismo que las Fallas, ni más ni menos, más dinero para poder hacer más arte efímero, más música, más pólvora", afirmó Olivares.

Asimismo, Olivares añadió que cualquier financiación será justificada "sin problemas" por parte de los foguerers y permitiría consolidar el crecimiento de las Hogueras y reforzar su impacto cultural en Alicante. "Un mayor respaldo económico permitiría convertir un buen apoyo en uno excelente, asegurando la continuidad y expansión de la Fiesta", apuntó el presidente de la Federació.

Tras la recepción en el Palau, la Junta Central Fallera recibió también a las Belleas del Foc y a sus damas de honor, consolidando la relación institucional entre ambas fiestas.