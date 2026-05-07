La huelga de taxis colapsa el centro de Alicante

Dos grandes atascos en siete días que han colapsado el centro de Alicante. La huelga de taxis convocada este jueves, después de un primer parón que tuvo lugar el día 30 de abril, ha vuelto a concentrar centenares de vehículos en diferentes avenidas de la ciudad.

La marcha de taxis ha partido desde la calle Doctor Marañón de Alicante, en el barrio de San Blas, a las 11 de la mañana, para después recorrer la avenida del Doctor Jiménez Díaz, travesar el Puente Rojo, cruzar la glorieta del Músico Emilio Álvarez Antón, la avenida de Orihuela y finalmente la de Aguilera, donde ha finalizado la protesta y se ha generado el momento de mayor atasco a partir de las 11.30 hasta las 13:00, cuando los conductores han reactivado el servicio.

Los taxistas, que han hecho sonar sus bocinas constantemente, han protestado por segunda vez en siete días contra la publicación del decreto de la Conselleria de Transportes, liderada por Vicente Martínez Mus, que permite la convivencia del servicio de taxi con los VTC, Vehículos de Transporte con Conductor, a los que los taxistas acusan de practicar intrusismo laboral.

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En total se han concentrado entre 250 y 300 taxis de toda la provincia, según los organizadores, que han convocado una tercera manifestación el viernes 15 de mayo, también entre las 11:00 y las 13:00, pero con distinto recorrido. Esta marcha se convocará si la Conselleria no rectifica su anuncio, y partirá desde la calle Doctor Marañón para llegar a la avenida de Alcoy y alcanzar la plaza de España, Alfonso el Sabio, la avenida de la Estación, la de Salamanca, Aguilera, la rotonda Emilio Álvarez Antón y el regreso a Aguilera, donde realizarían un nuevo parón con los taxis estacionados en la avenida.