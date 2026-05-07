Educación
Una marea verde de profesores de la Zona Norte de Alicante se anticipa a la huelga
Docentes denuncian el abandono de los centros educativos que sufren los barrios alicantinos, la saturación y el deterioro de las instalaciones
"Ya no podemos normalizar lo injusto. La Conselleria de Educación no puede seguir dando la espalda a todo el sector educativo y en concreto a los barrios de la Zona Norte". Así ha denunciado este jueves un docente de Alicante la situación que atraviesan los colegios e institutos públicos, tras una marcha que han protagonizado profesores de colegios e institutos de este punto de la ciudad, así como familias y vecinos, hasta la plaza Argel. El malestar y la sensación de abandono de la Conselleria de Educación ha sido el sentir general de los presentes durante una nueva jornada de protestas en plena cuenta atrás para la huelga indefinida convocada a partir del lunes.
"Nuestros centros educativos no son solo eso. Además de centros educativos son un refugio, una oportunidad y, muchas veces, el único espacio donde cientos de jóvenes encuentran apoyo, estabilidad y futuro. Nuestros barrios, históricamente trabajadores y humildes, necesitan más recursos educativos, más atención y más inversión. Pero la realidad es exactamente la contraria: menos personal, menos medios y más abandono", ha rezado el manifiesto leído por un profesor del instituto Virgen del Remedio, desde donde ha partido la movilización impulsada por la asamblea de docentes y la Asociación de Padres y Madres.
El profesional de la enseñanza pública ha denunciado la saturación que atraviesa este instituto, donde cerca de 200 alumnos y alumnas se han matriculado después de iniciado el curso, "sin que llegaran los recursos humanos necesarios para atenderlos dignamente", todo un escollo que continuamente están lamentando los profesores también en otros centros de la provincia de Alicante, donde la matrícula sobrevenida se ha convertido en un desafío al tener que absorber inesperadamente al alumnado llegado de fuera.
Por si fuera poco, a esto se suma el profundo deterioro del centro educativo que lleva años escuchando promesas para construir unas instalaciones desde cero, y dignas.
Reclamos compartidos
Junto a ello, han lamentado que las ratios siguen siendo excesivas, las plantillas insuficientes y que el profesorado "trabaja al límite para sostener una educación pública que la administración está dejando caer".
Son denuncias compartidas por los miles de docentes del conjunto de la Comunidad Valenciana que han mostrado su predisposición a iniciar esta histórica movilización. Esta huelga no nace del capricho. Nace del cansancio y de la responsabilidad de los profesores, profesoras, madres, padres y estudiantes. "Porque recuperar plantillas, reducir burocracia, defender el valenciano, bajar las ratios y garantizar recursos humanos especializados no son un privilegio, son condiciones mínimas para poder mirar a cada alumno a los ojos y acompañarlo como merece", ha lamentado el docente.
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