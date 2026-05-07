Más obstáculos para la nueva zona azul y naranja de Alicante: una empresa recurre el pliego

Más palos en la rueda de la renovación del contrato para gestionar la zona azul y naranja de Alicante. A la ampliación del plazo de ofertas aprobada por el gobierno de Luis Barcala para aclarar dudas de los licitadores se suma ahora el recurso de una de las mercantiles interesada. La compañía Setex-Aparki ha impugnado los pliegos (que prevén invertir en el servicio 140 millones en los próximos 19 años) ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

La Junta de Gobierno Local ha celebrado este jueves una reunión extraordinaria y urgente para atender el recurso especial en materia de contratación interpuesto contra el contrato relativo a la "concesión de obra pública de las nuevas instalaciones para los servicios públicos de estacionamiento regulado en superficie y retirada, inmovilización y depósito de vehículos" del Ayuntamiento de Alicante. De acuerdo con el expediente, el ejecutivo local tuvo conocimiento del recurso a través de un escrito del TACRC, fechado el pasado 6 de mayo, en el que se solicitaba el expediente de contratación y el informe del órgano gestor, con el fin de atender la reclamación de la mercantil.

Según la documentación aprobada, el Ayuntamiento ha remitido este mismo jueves los citados archivos, por vía telemática, haciendo constar que queda pendiente la remisión de un informe de contratación, pendiente de ser aprobado por el órgano correspondiente. Además, también se ha incorporado un escrito firmado por un técnico municipal, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Desde EU-Podemos, Manolo Copé ha lamentado que "el macrocontrato de la ORA y la grúa de Alicante acabe en los tribunales antes incluso de adjudicarse". El portavoz progresista incide en que "el propio expediente municipal reconoce que, a 5 de mayo, todavía no se había presentado ninguna oferta" y cuestiona que "el PP sigue imponiendo un modelo pensado para recaudar y no para mejorar la vida de la gente".

Retraso sobre retraso

Este mismo miércoles, INFORMACIÓN ya adelantaba que las 3.000 nuevas plazas de zona azul y naranja de Alicante se retrasarán, al menos, un mes más. El Ayuntamiento, que esperaba poner en marcha el contrato a mediados de 2025, extendió el plazo de presentación de ofertas hasta el próximo mes de junio para aclarar dudas técnicas de algunas de las empresas interesadas. El futuro servicio, que incluye la gestión de la grúa y que se prevé adjudicar durante el verano, contará con un presupuesto de 140 millones de euros para los próximos 19 años.

El ejecutivo local de Luis Barcala aprobó modificar la licitación del contrato relativo a las "nuevas instalaciones para los servicios públicos de estacionamiento regulado, retirada e inmovilización de vehículos". En concreto, se comunicaba a los interesados que la admisión de ofertas, cuyo plazo concluía el 11 de mayo, ha sido extendida hasta el próximo 8 de junio de 2026, a las 13:00 horas. El motivo, según pudo saber este diario, era la necesidad de aclarar aspectos técnicos del pliego. Sin embargo, algunas de esas dudas han derivado en el reciente recurso ante el TACRC.

Desde que se anunciara la puesta en marcha de la licitación, a principios de abril, empresas interesadas en hacerse con la gestión del contrato han registrado cuestiones relativas a las condiciones de la adjudicación. Estos interrogantes, cuyo contenido concreto no ha trascendido, requieren "de estudio técnico" para poder ser aclaradas, de acuerdo con fuentes del Ayuntamiento, por lo que el ejecutivo se ha inclinado por ampliar el plazo de ofertas para dar tiempo de respuesta a los funcionarios municipales encargados del expediente.

El contrato, adjudicado inicialmente en 2013, caducó a principios de 2024. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, once meses después de su vencimiento y tras consumir todas las prórrogas ordinarias posibles, el Ayuntamiento de Alicante aprobó de forma extraordinaria una nueva extensión del servicio. Se trataba de la quinta en la práctica, tras su adjudicación original por un periodo de ocho años, con dos más de extensión. El acuerdo daba continuidad de nuevo a la concesión pese a que la última ampliación finalizó el 25 de enero de 2025, sin que haya podido completarse por ahora la adjudicación de la gestión de la ORA y la grúa.