La oferta de Educación que no desactiva la huelga de profesores en Alicante: 75 euros brutos más al mes

Una subida de 75 euros brutos al mes a partir del 2027 y durante tres años ha sido la principal propuesta que la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha puesto sobre la mesa de los sindicatos este jueves en su intento (fallido) de desactivar la huelga indefinida de los profesores convocada a partir del lunes.

La nueva oferta ya ha sido tildada de "insulto" y de "verguenza" por parte de UGT, organización que junto a STEPV y Comisiones Obreras, se ha alzado de la reunión con los representantes autonómicos antes de que finalizara.

En primer lugar, el ofrecimiento del Consell de Pérez Llorca no va a servir para frenar, por ahora, una movilización sin precedentes, porque la oferta retributiva no llega ni a la quinta parte que ha reclamado el colectivo (500 brutos más al mes) para recuperar el 20 % del poder adquisitivo que denuncian haber perdido desde 2010, lo que supone estar dejando de percibir 600 euros.

Y por otro lado, los sindicatos han mostrado su malestar porque denuncian que no se ha negociado ningún otro punto de la plataforma reivindicativa, es decir, una bajada de ratios de hasta un 43 %; la recuperación del refuerzo de las plantillas previsto en 2023, junto a la creación de 2.000 plazas nuevas; sustituciones inmediatas de las bajas; la climatización de todos los centros en un plazo de dos años; finalizar el Plan Edificant, entre otras mejoras laborales.

Protesta del comité de huelga del profesorado, este miércoles, frente al Palau de la Generalitat / INFORMACIÓN

Servicios mínimos

Además, el STEPV ha acusado a la conselleria de condicionar el seguir negociando con la aceptación, por parte del comité de huelga, de los servicios mínimos fijados para atender al alumnado durante el paro, que ha sido duramente criticado por querer obligar a los docentes de segundo de Bachillerato a interrumpir la huelga para poner las notas al alumnado, bajo el argumento de garantizarles el acceso a la Selectividad.

"Nosotros no tenemos ni por qué aceptarlos, no por qué rechazarlos, que es algo que hacemos, porque una vez que se publican son de obligado cumplimiento", ha reprochado el portavoz del STEPV Marc Candela, quien ha criticado que "nos están amenazando con aceptarlos o no seguir con la negociación".

Por su parte, Maica Martínez, la responsable de UGT de enseñanza pública en la Comunidad Valenciana, ha lamentado haber ido "a negociar y nos hemos encontrado con un muro. La consellera ha venido a decirnos que aceptemos los servicios mínimos tal y como están o que ya había terminado de hablar".

Con todo, los sindicatos han hecho un llamamiento a la participación masiva en la huelga indefinida al no haber recibido, como exigían, una propuesta concreta para mejorar sus condiciones laborales, ni tampoco por escrito una oferta económica, que ven completamente "insuficiente".

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