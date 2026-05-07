Una marea de paraguas exige que el Parque del Mar de Alicante deje de estar encerrado entre vías

Una marea de paraguas ha recorrido este jueves el litoral sur de Alicante para exigir que el Parque del Mar deje de ser una promesa encerrada entre vías. Más de 200 vecinos han marchado desde San Gabriel hasta Casa Mediterráneo, desafiando a la lluvia, para reclamar la retirada de los raíles en desuso, la limpieza de los terrenos ferroviarios y la apertura de accesos provisionales a un espacio que consideran llamado a convertirse en el gran pulmón verde de esta parte de la ciudad.

La protesta, convocada por la Asociación de Vecinos Parque del Mar de Alicante, ha contado con el apoyo de la Asociación de Vecinos de San Gabriel. La marcha ha partido del entorno de la avenida de Elche y ha avanzado hasta Casa Mediterráneo, donde ha llegado sobre las 19.50 horas. Durante el recorrido, los manifestantes han ocupado el carril de tráfico que conecta San Gabriel con el centro de la ciudad, mientras algunos conductores que circulaban en sentido contrario han hecho sonar sus bocinas en señal de apoyo.

Los vecinos han coreado consignas dirigidas tanto al alcalde de Alicante como al ministro de Transportes. “Barcala, Puente, tenéis un parque pendiente”, han gritado durante la marcha. También se han escuchado lemas como “Menos acero, más senderos”, “Vías fuera, parque libre” o “En la entrada a la ciudad estas vías sobran ya”. En las pancartas podía leerse además otro mensaje que resume la queja vecinal: “Parque del Mar, lo verás pero no entrarás”.

El presidente de la Asociación de Vecinos Parque del Mar, Lorenzo Pérez, ha trasladado el hartazgo de los residentes por una reivindicación que, según ha rrecordado, arrastran desde hace más de 16 años. “Estamos muy hartos de la situación, cansados de esperar. Esto debería ser el gran pulmón verde de la ciudad y es una joya encerrada entre hierro oxidado”, ha afirmado durante la protesta.

Esto debería ser el gran pulmón verde de la ciudad, no una joya encerrada entre vías Lorenzo Pérez — Presidente de la Asociación de Vecinos Parque del Mar

Pérez ha critado el estado de unos terrenos que, según la asociación, permanecen sin accesos adecuados, sin iluminación suficiente y con problemas de limpieza y mantenimiento. “Alicante no puede seguir siendo rehén de esa infraestructura. Se prefiere hierro muerto en vez de abrir espacio para los ciudadanos”, ha señalado. El representante vecinal ha denunciado además que los terrenos son “pasto de la desidia y el abandono absoluto”.

La asociación dirige sus reclamaciones tanto al Ayuntamiento de Alicante como al Ministerio de Transportes y Adif. Los vecinos recuerdan que hace cinco años mantuvieron una reunión con Barcala y aseguran que desde entonces no han vuelto a tener un encuentro similar. “Esa es su empatía con la gente y los vecinos del sur”, ha lamentado Pérez, que ha insistido en que Casa Mediterráneo merece un entorno digno y no un espacio degradado que, según ha dicho, obliga a “poner un telón para tapar las vergüenzas” cuando acuden dirigentes.

La movilización llega después de que la asociación reclamara responsabilidades por el incendio declarado en unas chabolas situadas en los terrenos junto a Casa Mediterráneo, un episodio que los vecinos vincularon a la falta de mantenimiento, limpieza y vigilancia de una zona que consideran abandonada. En aquella ocasión ya pidieron actuaciones urgentes sobre los terrenos ferroviarios, así como la retirada de vías sin uso y el cierre efectivo de la parcela.

La protesta de este jueves ha vuelto a sintetizar esas demandas en tres exigencias que la asociación considera irrenunciables: “Vías fuera, terrenos libres y limpios y accesos provisionales inmediatos”. Los vecinos sostienen que el litoral sur no puede seguir esperando a que se desbloquee una actuación prometida desde hace años y reclaman que el Parque del Mar empiece a ser accesible y seguro para los barrios que lo rodean.