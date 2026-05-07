Seis proyectos en marcha y 900.000 euros invertidos en 2025 en investigación contra el cáncer en Alicante

El cáncer es, a nivel global, el problema sociosanitario más importante del mundo, ya que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres lo padecerán a lo largo de su vida. Ante esta realidad, la Asociación Española contra el Cáncer, que busca reducir el impacto de esta enfermedad en España, vuelve a apelar a la implicación de toda la sociedad a través de una de sus iniciativas más representativas, el día de la cuestación.

Hoy, jueves 7 de mayo, la asociación sale a la calle junto a pacientes, voluntariado y socios/as para pedir la colaboración y la implicación de toda la sociedad para seguir avanzando en investigación oncológica, con el objetivo de alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030, y reforzar la atención integral a las personas afectadas por la enfermedad y sus familias.

En la provincia de Alicante se desarrollan actualmente seis proyectos contra el cáncer y la asociación dedicó más de 900.000 euros en 2025 a investigación.

Huchas físicas, TPV o dispositivos móviles sirven para aportar en una jornada con 63 mesas informativas y 260 voluntarios

Gesto

Bajo el lema "Cuando paras, nos movemos contra el cáncer", la campaña pone el foco en el valor de un gesto, pararse frente a una hucha o mesa petitoria de la asociación, que, aunque parezca un gesto pequeño, activa un movimiento colectivo capaz de impulsar la investigación, mejorar la atención y generar esperanza.

“Cuando una persona se detiene para colaborar, pone en marcha una respuesta colectiva frente al mayor problema sociosanitario en España y en el mundo. Es la unión de todos contra el cáncer. Cuanto tú paras, nosotros nos movemos contra el cáncer porque frente a un problema que nos afecta a todos, la respuesta también tiene que ser de todos”, explica Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer.

Se puede colaborar con la Asociación contra el Cáncer pagando con tarjeta / Jose Navarro

La jornada contará este año con 63 mesas repartidas por toda la provincia de Alicante, en las que 260 voluntarios atenderán a todas las personas que quieran sumarse a la causa aportando sus donativos, a través de huchas físicas, TPV o dispositivos móviles. En la cita del año pasado se recaudaron más de 2,9 millones de euros en toda España.

“La sociedad alicantina siempre nos ha impulsado para movernos contra el cáncer y seguro que este 7 de mayo vamos a contar de nuevo con su implicación. El cáncer es una causa que nos interpela a todos porque forma parte de nuestra sociedad y de nuestras vidas. Frente a esta realidad vamos a dar una respuesta de todos contra el cáncer en Alicante”, afirma Fermín Crespo Rodríguez, presidente de la Asociación en Española contra el Cáncer en la provincia.

Primer gimnasio oncológico de la provincia de Alicante / Héctor Fuentes

Diferentes ubicaciones

En Alicante, la ciudadanía encontrará mesas de la Asociación Española Contra el Cáncer, en diferentes ubicaciones, en lugares céntricos y con gran afluencia de personas como: la Plaza del Ayuntamiento o Luceros.

Cada aportación que se realice durante el día de la cuestación ayuda a sostener el cuidado integral que la Asociación Española contra el Cáncer ofrece de manera gratuita a pacientes y familiares afectados por la enfermedad.

Más de 3.000 investigadores e investigadoras trabajan cada día con el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer para mejorar la calidad de vida de los pacientes y contribuir a alcanzar el objetivo de superar el 70% de supervivencia en 2030. Supone la mayor red de investigación de cáncer a nivel nacional, que se distribuye en 160 instituciones localizadas en 38 provincias españolas.

792 proyectos

Se trata de la entidad social y privada que más fondos destina al cáncer en España: 157 millones de euros para 792 proyectos de investigación en curso. Uno de sus principales objetivos es impulsar investigaciones que abarquen todas las fases de la enfermedad, por lo que apoya tanto a grandes proyectos e investigadores de referencia como a jóvenes en etapas pre doctorales y posdoctorales.

Para superar el 70% de supervivencia en 2030, la asociación también promueve la investigación de tumores de baja supervivencia o poco frecuentes, a la que destina más de 58,7 millones de euros. Asimismo, en 2025 lanzó una nueva convocatoria de ayudas en biología y medicina de prevención, destinadas a la prevención de la enfermedad. Desde su creación, lleva más de 50 años impulsando la investigación oncológica en España.

La entidad también promueve la investigación de tumores de baja supervivencia o poco frecuentes

Una atención integral

Humanizar la atención oncológica no solo consiste en tratar la enfermedad desde el punto de vista médico, sino también ofrecer una respuesta más cercana, humana e integral, capaz de entender todas las necesidades que surgen a lo largo de la enfermedad: clínicas, emocionales, físicas, sociales y de acompañamiento.

Entre las acciones concretas que desarrolla la asociación para hacer más amable los procesos, se encuentra la creación de entornos asistenciales más accesibles, dar voz a los pacientes y sus familias en las decisiones que les afectan de manera directa y cuidar también a quienes cuidan.

“En la provincia de Alicante impulsamos servicios gratuitos: atención psicológica, atención social, apoyo y acompañamiento, atención logopédica, acciones de prevención, atención nutricional, ejercicio físico oncológico y fisio oncología. Durante 2025 atendimos a 2.257 personas. La asociación impulsa un modelo de atención más humana e integral con equidad en el territorio para hacer frente al cáncer”, añade Crespo.

Infocáncer

A través del teléfono gratuito de Infocáncer, el 900 100 036, se atiende a pacientes y familiares afectados por la enfermedad durante las 24 horas del día los 365 días del año.

Del total de intervenciones de la asociación, más de 100.000 servicios fueron dirigidas a ofrecer apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares; más de 55.000, a cubrir necesidades psicológicas; más de 35.000, a necesidades sociales; y más de 14.000, a médico-sanitarias. La entidad tiene presencia en 26 localidades de la provincia de Alicante. Se puede contactar a través del 900 100 036.

Estructurada en 52 sedes provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, esta asociación cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales. En 2025 atendió a más de 88.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.