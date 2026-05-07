El soterramiento del tráfico en la fachada litoral de Alicante costaría entre 200 y 300 millones

Soterrar el tráfico de Mártires de la Libertad para liberar la fachada litoral de Alicante tendría un coste de entre 200 y 300 millones de euros, según la primera estimación que maneja la Federación de Obras Públicas y Auxiliares de la Provincia de Alicante (FOPA). La patronal plantea esta actuación como una gran operación urbana para recuperar el frente marítimo para el peatón, crear una especie de segunda Explanada mirando al mar y superar la barrera que todavía genera una vía heredera de la antigua carretera nacional en pleno corazón de la ciudad.

La propuesta, lanzada por FOPA en el marco del debate sobre el nuevo Plan General, no parte todavía de un proyecto técnico cerrado. Su presidente, Javier Gisbert, explica que el coste dependería del tramo que finalmente se decidiera soterrar. La opción mínima iría desde el edificio del Palace hasta la plaza de Galicia, con alrededor de 1,1 kilómetros. La más ambiciosa abarcaría desde el scalextric hasta Óscar Esplá, con unos 1,8 kilómetros. En función de ese alcance, el coste podría moverse entre los 150 millones en un escenario más acotado y los 300 millones en la opción de mayor longitud, aunque Gisbert sitúa como referencia más realista una horquilla de 200 a 300 millones.

“Creemos que la guinda para el Plan General sería soterrar Mártires de la Libertad”, sostiene el presidente de FOPA, que defiende que Alicante lleva “años” hablando de esta actuación. Gisbert considera que el nuevo planeamiento abre la oportunidad de preguntarse “qué queremos ser de mayor” como ciudad y de abordar una transformación que, a su juicio, cambiaría la relación de Alicante con el mar. “Una vez soterras, te quedas liberada la cota cero. Habría que hacer una segunda Explanada mirando al mar”, señala.

La guinda para el Plan General sería soterrar Mártires de la Libertad Javier Gisbert — Presidente de FOPA

La actuación tendría, en todo caso, condicionantes técnicos y de movilidad. Gisbert admite que habría que estudiar dónde empieza y termina el paso inferior, qué calles quedan conectadas y cómo se organizan las entradas y salidas. También recuerda que por la Rambla baja un canal de pluviales construido a finales de los años noventa, lo que podría encarecer y complicar la obra. Aun así, sostiene que “a nivel de ingeniería no es difícil” si se impermeabiliza correctamente la estructura y se salvan las canalizaciones existentes.

La obra podría ejecutarse por fases, según la patronal, para no cortar por completo el tráfico. Gisbert calcula un plazo de ejecución de entre uno y dos años, con molestias importantes durante ese periodo, pero con un beneficio urbano que, a su juicio, compensaría el esfuerzo. También vincula la operación a la necesidad de consolidar antes alternativas de movilidad como la Vía Parque, llamada desde hace años a absorber parte del tráfico que ahora atraviesa el centro por el frente marítimo.

La idea conecta con la vieja aspiración urbana de Alicante de liberar de tráfico su fachada litoral y coser la ciudad con el mar. Mártires de la Libertad sigue funcionando como un eje de paso norte-sur por el centro, pese a las intervenciones realizadas en los últimos años para calmar la circulación. La última reforma municipal se quedó a medio camino: se estrecharon carriles, se amplió la mediana con una jardinera y se plantearon inicialmente cinco pasos peatonales, aunque finalmente solo se mantuvieron tres. La intervención redujo el impacto de la vía, pero no eliminó la barrera que separa la Explanada y el paseo litoral del resto de la ciudad.

Hay que avanzar en la peatonalización del centro y de la primera línea litoral Armando Ortuño — Profesor de la UA

El debate, sin embargo, no es solo económico. Armando Ortuño, profesor de la Universidad de Alicante, advierte de que la solución técnica “hay que pensarla bien” y la vincula a una estrategia de movilidad más amplia. A su juicio, Alicante debe avanzar en la peatonalización del centro y de su primera línea, el tramo más sensible de la fachada urbana. Ortuño recuerda que el nuevo Plan General ya apunta hacia un gran corredor litoral, con la eliminación de vías ferroviarias y la reducción del tráfico en el sur de la ciudad.

El catedrático de Urbanística de la Universidad de Alicante José Ramón Navarro Vera sitúa la propuesta en una larga cadena de proyectos. Recuerda que ya en los años ochenta la Generalitat encargó al arquitecto Francesco Venezia un estudio sobre la Explanada que planteaba una primera aproximación al soterramiento, aunque fue muy discutido. Después llegaron otras ideas, como el plan redactado por Jesús Quesada, el proyecto del tripartito de Gabriel Echávarri para desviar el tráfico por el puerto mediante un puente o la propuesta de Adrián Santos Pérez para calmar la circulación e introducir el tranvía, carriles bici y aceras más anchas.

El soterramiento es un debate que Alicante arrastra desde los años ochenta José Ramón Navarro Vera — Catedrático de Urbanística de la UA

Navarro Vera señala como dificultad el encaje con las aguas pluviales que bajan por la Rambla, al no discurrir a gran profundidad. En su opinión, alternativas de calmado del tráfico como la planteada por Adrián Santos Pérez han funcionado en otras ciudades y permitirían reducir la intensidad de la vía sin abordar una infraestructura subterránea de gran escala.

FOPA devuelve ahora el debate a la agenda con una cifra sobre la mesa y una lectura de ciudad. Para Gisbert, no sería una obra “cara” si se compara con el impacto urbano, turístico y económico que podría tener. Pero su ejecución exigiría financiación supramunicipal, con participación del Ayuntamiento, la Generalitat y el Estado, además de estudios técnicos y de tráfico que definan hasta dónde debe llegar una actuación llamada a transformar uno de los puntos más simbólicos de Alicante.