La Aemet activa el aviso naranja en Alicante: lluvias muy fuertes, tormentas y posible granizo en la provincia

El episodio de lluvias y tormentas gana intensidad este jueves en Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja el aviso por lluvias en el interior y el litoral norte de la provincia, donde pueden acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. El resto del territorio queda en aviso amarillo por lluvias o tormentas, que pueden llegar acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

La jornada se presenta complicada en buena parte de la provincia, con un cielo nuboso que irá a más hasta quedar cubierto y con chubascos que pueden descargar con fuerza durante las próximas horas.

El cambio más importante está en la actualización de los avisos: la Aemet mantiene el nivel naranja en el litoral norte y lo extiende también al interior de Alicante por lluvias que pueden dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora entre el mediodía y la noche. Es decir, el riesgo ya no se concentra solo en la franja norte costera, sino también en comarcas interiores.

En el litoral norte, además, se mantienen acumulados que pueden alcanzar los 80 litros en doce horas, lo que aumenta el riesgo de lluvias persistentes y episodios intensos en poco tiempo.

El litoral sur permanece en aviso amarillo por lluvias, con acumulados de hasta 30 litros en una hora, mientras que toda la provincia está bajo aviso amarillo por tormentas. Estas podrán ir acompañadas localmente de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Las lluvias más intensas se esperan a partir del mediodía, aunque en el litoral norte la inestabilidad está activa desde primera hora. No será una lluvia uniforme y constante en todos los puntos, sino un episodio de chubascos irregulares, con capacidad para descargar con mucha intensidad allí donde se formen.

Las temperaturas máximas bajan, especialmente en el interior, y el ambiente será más fresco, húmedo y desapacible. El viento tenderá a componente este a partir de la mañana, aportando más humedad y favoreciendo que el cielo siga muy cargado.

Alicante afronta así una jornada de especial atención meteorológica, con aviso naranja en el interior y el litoral norte, y con tormentas posibles en cualquier punto de la provincia.

El tiempo en Alicante

Alicante afronta un jueves claramente pasado por agua, con lluvias prácticamente aseguradas durante buena parte del día y riesgo de tormentas especialmente entre el mediodía y la tarde.

La probabilidad de precipitación será máxima en las horas centrales, cuando los chubascos pueden descargar con fuerza y venir acompañados de aparato eléctrico. Las temperaturas bajan ligeramente y se moverán entre 15 y 22 grados, dejando un ambiente más fresco y húmedo.

El viento de levante soplará con intensidad moderada durante la jornada, con rachas cercanas a los 45 km/h que reforzarán la sensación de tiempo desapacible junto al mar.

Juani Ruz

El tiempo en Elche

Elche vivirá un jueves muy inestable, con lluvias y tormentas prácticamente aseguradas durante la mañana y las horas centrales del día, cuando el episodio puede dejar chubascos intensos en poco tiempo.

La situación será especialmente complicada entre el mediodía y la tarde, con posibilidad de tormentas acompañadas de aparato eléctrico y rachas fuertes de viento. Las temperaturas bajan ligeramente y la máxima se quedará en 23 grados, en un ambiente mucho más húmedo y desapacible.

El viento de levante soplará con fuerza moderada durante buena parte de la jornada, reforzando la sensación de temporal y manteniendo el cielo muy cerrado hasta última hora.

El tiempo en Benidorm

Benidorm será uno de los puntos donde más se note el episodio de lluvia este jueves, con precipitaciones prácticamente aseguradas desde primera hora y tormentas probables durante las horas centrales del día.

La inestabilidad será persistente y el cielo permanecerá muy cubierto durante buena parte de la jornada, con riesgo de chubascos intensos por momentos. Las temperaturas apenas subirán de los 20 grados, dejando un ambiente fresco, húmedo y claramente desapacible junto al mar.

El viento de nordeste soplará con moderación durante la mañana, reforzando la sensación de temporal marítimo en la costa antes de perder fuerza a última hora.

El tiempo en Elda

Elda vivirá este jueves una jornada muy complicada por la lluvia y las tormentas, dentro del aviso naranja activado por la Aemet en el interior de Alicante.

Las precipitaciones serán prácticamente continuas durante buena parte del día y podrán descargar con fuerza en las horas centrales, acompañadas de tormenta y rachas intensas de viento. El riesgo de acumulados importantes en poco tiempo será elevado durante el episodio.

Además, las temperaturas siguen bajando y apenas alcanzarán los 20 grados de máxima, dejando un ambiente fresco, húmedo y plenamente desapacible en el interior de la provincia.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá un jueves muy inestable, con lluvias prácticamente aseguradas durante buena parte del día y tormentas probables sobre todo en las horas centrales.

La lluvia puede descargar con intensidad en algunos momentos antes de que el tiempo empiece a mejorar ligeramente al final de la tarde. Las temperaturas se mantienen contenidas, entre 15 y 21 grados, con un ambiente húmedo y bastante desapacible junto al mar.

El viento de levante soplará con fuerza moderada durante gran parte de la jornada, con rachas cercanas a los 45 km/h que reforzarán la sensación de temporal en la costa sur de Alicante.

El tiempo en Orihuela

Orihuela entra de lleno este jueves en el episodio de lluvias y tormentas que afecta a toda la provincia, con precipitaciones prácticamente aseguradas desde primera hora y un empeoramiento claro durante el mediodía.

Las tormentas pueden descargar con fuerza en algunos momentos, dejando un ambiente muy húmedo y un cielo completamente cubierto durante buena parte del día. Las temperaturas bajan ligeramente y se moverán entre 15 y 23 grados, lejos del calor de jornadas anteriores.

El viento de levante soplará con intensidad moderada durante las horas centrales, reforzando esa sensación de tiempo revuelto antes de que la situación empiece a perder fuerza al final de la tarde.

El tiempo en Alcoy

Alcoy afronta este jueves una de las jornadas más complicadas del episodio, con aviso naranja por lluvias intensas y tormentas muy probables desde primera hora.

Los chubascos pueden descargar con mucha fuerza durante el mediodía y la tarde, acompañados de aparato eléctrico y acumulados importantes en poco tiempo. La probabilidad de lluvia será máxima durante gran parte del día y el ambiente será plenamente invernal para la época.

Además, las temperaturas siguen desplomándose y apenas alcanzarán los 17 grados de máxima y los 9 de mínima, con una sensación todavía más fría bajo la lluvia. El cielo permanecerá cubierto casi toda la jornada, en uno de los días más desapacibles de las últimas semanas en el interior de Alicante.

El tiempo en Dénia

Dénia será una de las zonas más afectadas por el episodio de lluvia de este jueves, con precipitaciones prácticamente aseguradas durante toda la jornada y una situación especialmente complicada desde primera hora.

La lluvia puede ser persistente y localmente intensa en algunos momentos, dentro del aviso naranja activado por la Aemet en el litoral norte de Alicante. Además, las tormentas podrán aparecer acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento.

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Las temperaturas bajan claramente y apenas se moverán entre 14 y 19 grados, dejando un ambiente fresco, muy húmedo y plenamente desapacible junto al mar. El cielo permanecerá cubierto prácticamente todo el día, con muy pocos momentos de tregua.