Tráfico en la provincia hoy: un accidente en la N-340 en Algorós marca la mañana en las carreteras de Alicante

La mañana de este jueves deja varias incidencias en las carreteras de la provincia de Alicante, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Tráfico contabiliza 38 incidencias en la red viaria alicantina, con accidentes, retenciones, obstáculos fijos y obras en vías principales como la N-340, la A-70, la N-332, la AP-7, la A-7 y la A-31.

La incidencia más reciente se localiza en la N-340, a la altura de Algorós, donde la DGT informa desde las 08.53 horas de un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 720,220, en sentido decreciente de la kilometración. Aunque aparece con nivel gris, conviene circular con precaución por la posible presencia de elementos en la vía o en su entorno.

Las retenciones más relevantes se concentran en la A-70 y en la N-332. En la A-70 hay circulación irregular a la altura de Fontcalent, entre los kilómetros 21,5 y 20, en sentido decreciente hacia Valencia. La incidencia, de nivel amarillo, fue registrada a las 08.42 horas.

En la N-332, la DGT mantiene retenciones en Torrevieja, entre los kilómetros 54 y 57,75, en ambos sentidos. Es otro de los puntos habituales de congestión en la costa sur alicantina y figura también con nivel amarillo desde las 08.36 horas.

Obras y percances

La AP-7 suma varias incidencias durante la mañana. Hay obras entre Almoradí y Rojales, desde el kilómetro 741 al 743, con el carril izquierdo cerrado hasta las 19.00 horas. También hay trabajos entre Torrevieja y Orihuela Costa, entre los kilómetros 759,4 y 760,2, con el carril derecho cerrado hasta la misma hora. Además, en Altea se ha comunicado un obstáculo fijo en el kilómetro 639,039, en sentido creciente.

En la A-70, Tráfico informa de obras en el túnel entre Sant Joan d’Alacant y Mutxamel, desde el kilómetro 8,5 al 6,5, en sentido decreciente, con corte móvil previsto hasta las 06.00 horas del viernes.

También hay incidencias por accidente en la N-332 en Finestrat, en el kilómetro 143,752, sentido creciente, y en la A-7 en El Realengo, en el kilómetro 529,244, sentido decreciente. En la misma A-7 figura además un obstáculo fijo en Alqueries de Benifloret, en el kilómetro 442,025.

La A-31 registra obstáculos fijos en Petrer, en el kilómetro 207,076, y en Monforte del Cid, en el kilómetro 217,004, ambos en sentido creciente de la kilometración.

Con este escenario, los puntos más sensibles de la mañana son el accidente de la N-340 en Algorós, las retenciones en la A-70 en Fontcalent y en la N-332 en Torrevieja, además de las obras con carriles cerrados en la AP-7 y el corte móvil en la A-70 entre Sant Joan d’Alacant y Mutxamel.