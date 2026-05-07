Una tesis de la UA revela que un 40 % de pacientes confunde su medicación cuando los envases son similares

Los errores de medicación constituyen un problema relevante de salud pública a nivel global con consecuencias clínicas y económicas significativas. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente un tercio de estos errores está relacionado con la similitud entre medicamentos.

En este contexto, la tesis desarrollada por la doctora de la Universidad de Alicante (UA), Isabel Delgado, que ha obtenido la máxima calificación de sobresaliente cum laude, analiza cómo los elementos visuales y comunicativos del embalaje, así como de la denominación del fármaco, influyen en la correcta identificación por parte de los usuarios. Para ello, la autora ha trabajado con una población de estudio de 284 personas de 60 años o más que consumen de forma habitual dos o más medicamentos.

Según los resultados de este trabajo, el 40,5 % de los participantes afirma que le resulta difícil distinguir entre sus medicamentos cuando los envases son similares. Por otro lado, el 16,5 % reconoce haber cometido al menos un error de toma debido al parecido visual del packaging, y un 12 % declara haberse confundido alguna vez por la similitud en los nombres de los medicamentos.

Las personas se equivocan porque el propio diseño de los medicamentos puede inducir a error Isabel Delgado — Doctora de la Universidad de Alicante

Pruebas de identificación

A estos datos se suman los resultados obtenidos en pruebas experimentales de identificación, en las que un 40 % de los participantes no logró identificar correctamente el medicamento objetivo cuando se presentaba entre envases visualmente similares.

Estos resultados evidencian que el diseño del empaquetado farmacéutico no es solo una cuestión estética o comercial, sino un factor que puede influir directamente en la seguridad del paciente y en la adherencia al tratamiento.

“Las personas no se equivocan porque no presten suficiente atención, sino porque el propio diseño de los medicamentos puede inducir a error. El problema no es solo cómo se diseña un envase de forma individual, sino cómo se percibe cuando convive con otros muy similares, especialmente dentro de una misma línea corporativa. En este sentido, la responsabilidad no debe recaer en el usuario, sino en el sistema de comunicación que hay detrás del medicamento”, explica Isabel Delgado.

Se trata de un factor que puede influir directamente en la seguridad del paciente y en la adherencia al tratamiento

Una farmacia de Alicante / Pilar Cortés

Capas de seguridad

Además, la investigadora sostiene que “abordar este problema requiere ir más allá del diseño tradicional de envases”. El estudio plantea la necesidad de desarrollar estrategias de branding farmacéutico (proceso estratégico de construir, gestionar y posicionar una marca) que incorporen nuevas capas de seguridad (visuales, verbales, multisensoriales y tecnológicas) capaces de facilitar la correcta identificación de los medicamentos y reducir el riesgo de confusión.

Esta investigación doctoral, dirigida por el profesor del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la UA, Fernando Olivares, señala que mejorar la identificación de los medicamentos no es únicamente una cuestión del nombre del fármaco o de la comunicación visual y diseño de sus envases, “sino un reto que implica a todos los actores del sistema sanitario, desde la industria farmacéutica y los organismos reguladores hasta las instituciones públicas y el sector privado, en el desarrollo de soluciones que prioricen la seguridad del paciente”.

El aumento de pacientes polimedicados hace que cada vez más personas gestionen su medicación en el hogar sin supervisión Fernando Olivares — Profesor del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la UA

Problema que va a más

“Este tipo de situaciones no son aisladas”, insiste Delgado, quien recuenta que, en España, donde conviven medicamentos de marca y genéricos en un sistema sanitario altamente regulado, este problema va a más.

“Se ha comprobado que la problemática de la similitud y la indiferenciación es especialmente frecuente en medicamentos genéricos, particularmente cuando pertenecen a un mismo laboratorio y cuando el nombre del principio activo funciona como nombre del fármaco. Además, el envejecimiento de la población y, como consecuencia, el aumento de pacientes polimedicados hace que cada vez más personas gestionen su medicación en el hogar, sin supervisión directa de profesionales sanitarios”, destaca.

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En este escenario, el envase del medicamento cobra un papel fundamental. “Más allá de su función de protección, el packaging se convierte en un elemento clave para la correcta identificación y diferenciación del fármaco y, por tanto, para la seguridad del paciente”, concluye la investigadora de la UA.