Los vecinos de Benalúa y Alipark inician una recogida de firmas en contra de la ampliación de la zona azul y naranja en Alicante

Los vecinos de Benalúa y Alipark dan un paso al frente para intentar frenar la ampliación de la zona azul y naranja en Alicante. Representantes vecinales y colectivos ciudadanos se reunieron este jueves para anunciar el inicio de una recogida de firmas en rechazo a la medida que pretende crear más de 3.000 nuevas plazas de estacionamiento regulado en los barrios de Ensanche-Diputación, Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes. La iniciativa surge tras meses de preocupación entre los vecinos, que critican la falta de información y de participación por parte del Ayuntamiento de Alicante en un proyecto que, aseguran, "redefinirá" la movilidad de la ciudad durante las próximas décadas.

La ampliación de la zona azul y naranja supondrá que la ciudad pase de contar con aproximadamente 1.800 plazas a cerca de 5.000 unidades y, aunque el gobierno local defiende que unas 2.500 plazas serán de zona naranja y gratuitas para residentes, los vecinos de los barrios de Benalúa y Alipark advierten que la medida aumentará el control, las sanciones y la dependencia de autorizaciones, reduciendo el aparcamiento libre en calles de estas zonas.

"No ha existido un verdadero proceso de información, ni participación real, ni diálogo suficiente con los barrios afectados, miles de ciudadanos se están enterando poco a poco, por artículos de prensa o comentarios entre vecinos", explicó Mercedes Martínez, presidenta de la Asociación de Vecinos El Templete de Benalúa. La dirigente vecinal enfatizó que los barrios no pueden ser "simples espectadores de decisiones que transforman completamente su vida diaria" y reclamó un diálogo real con la ciudadanía antes de aplicar cambios que afectarán hasta 2045.

Por su parte, Diego Ardanaz, presidente de la Asociación de Vecinos de Alipark, afirmó que "cuanto mayor es el contrato, más plazas reguladas hacen falta, más ingresos necesita el sistema y mayor presión soportan los vecinos. Queremos una ciudad pensada para las personas, no un modelo donde la única solución sea cobrar por aparcar". Ardanaz añadió que "cuando una medida genera tanta preocupación vecinal incluso antes de ponerse en marcha, lo responsable no es acelerar el proceso, lo responsable es parar, escuchar y buscar consenso".

Moratoria y movilizaciones

Los vecinos destacan que la medida no genera aparcamiento adicional real, sino que convierte el estacionamiento en un sistema de pago, con contratos que incluyen inversiones millonarias, como un nuevo depósito municipal valorado en 17 millones de euros, y una duración de 19 años con posibles ampliaciones futuras hasta 11.500 plazas reguladas. Por ello, los portavoces vecinales exigieron la apertura de un proceso de diálogo real, una auditoría independiente del contrato y una moratoria inmediata hasta que los vecinos puedan expresar su opinión.

Desde la Plataforma Movilidad Sostenible l’Alacantí (PCM), Iñaki Malluguiza defendió que la zona azul y naranja no contribuye a la movilidad sostenible. "El aparcamiento de rotación aumenta el tráfico, atrae más vehículos y no resuelve el problema del estacionamiento para los residentes. La solución está en reforzar el transporte público y crear aparcamientos disuasorios en zonas periféricas", explicó Malluguiza.

Por el momento, los vecinos descartan convocar movilizaciones, pero mantienen la puerta abierta a iniciativas futuras dependiendo de la acogida de la recogida de firmas. La preocupación principal sigue siendo que una decisión que transformará profundamente Alicante se impulse "prácticamente de espaldas a los vecinos". "No se puede diseñar la movilidad de Alicante desde un despacho y luego pedir a los vecinos que simplemente lo acepten, los barrios merecen ser escuchados y participar en decisiones que afectan directamente su vida cotidiana", apuntó Martínez quien recordó que las hojas de recogida de firmas estarán disponibles también en algunos comercios de los barrios.

Un contrato con demora que puede ampliarse

La futura zona azul y naranja de Alicante prevé que las plazas de estacionamiento regulado podrían duplicarse en los próximos 19 años y, según el pliego de condiciones, las áreas de pago podrían alcanzar hasta 11.500 estacionamientos, frente a las poco más de 5.000 unidades que se superarán con la última ampliación anunciada. Además, a partir de la renovación, los dispositivos deberán incorporar sistemas de lectura de tarjetas bancarias sin contacto y un lector NFC que permita realizar pagos con el móvil, además de mantener la opción de pago en monedas. El informe de viabilidad también plantea la extensión de los horarios de cobro, eliminando la pausa de gratuidad a medio día y estableciendo el cobro de lunes a viernes de manera continua entre las 9:00 y las 20:00 horas, frente a las actuales dos horas de pausa de 14:00 a 16:00.

Asimismo, esta semana se ha confirmado que la puesta en marcha de las 3.000 nuevas plazas de zona azul y naranja se retrasa un mes más. El Ayuntamiento, que esperaba iniciar el contrato a mediados de 2025, ha ampliado el plazo de presentación de ofertas hasta el próximo 8 de junio de 2026 a las 13:00 horas para aclarar dudas técnicas planteadas por algunas de las empresas interesadas. Según ha podido saber INFORMACIÓN, esta prórroga responde a la necesidad de despejar aspectos técnicos del pliego, asegurando que las empresas puedan presentar sus propuestas con todas las garantías antes de la adjudicación del servicio.