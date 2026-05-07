Vuelven los encierros de profesores en Alicante y Elche: "Van a cargarse la educación"

El instituto Figueras Pacheco de Alicante y el Cayetano Sempere de Elche se convirtieron este jueves en el escenario de nuevos encierros de profesores en la antesala de la huelga indefinida que arrancará el lunes. La misma estampa se reprodujo en otros centros educativos de la Comunidad para visibilizar los problemas que cada día afrontan en las aulas por la falta de medios y que han desembocado, a su juicio, en el deterioro de la enseñanza pública. La participación de decenas de docentes sirvió para hacerse una idea de la movilización que puede tener un paro histórico.

"O nos plantamos o toda la comunidad educativa o van a cargarse la educación", aseguró Sergio Avilés, coordinador de los encierros de las Asamblea de Docentes de la Comunidad Valenciana, una medida de presión que ha decidido retomarse este curso tras la falta de acuerdos con la Conselleria de Educación para ver atendidas sus reivindicaciones. "La desafección es muy grande", agregó el docente.

Profesores y estudiantes en el encierro del IES Cayetano Sempre de Elche / Áxel Álvarez

Mensaje a las familias y estudiantes

Precisamente, ese malestar generalizado y agrandado en las últimas horas, tras los servicios mínimos impuestos para la huelga, así como la carta de la consellera enviada a los padres defendiendo su gestión y poniendo en el foco del conflicto a los sindicatos, protagonizó las conversaciones de los docentes allí presentes, algunos de los cuales intervinieron, en ambos institutos, a familias y alumnos que asistieron a las jornadas para escuchar los motivos que les ha llevado a impulsar esta oleada de protestas.

Los docentes de Alicante onfeccionaron pancartas para la huelga / Pilar Cortés

El profesor ilicitano alertó de la situación "crítica" que atraviesan los profesionales y que salpican directamente al alumnado, como son las altas ratios con las que es imposible atender las necesidades de los estudiantes y las dificultades de aprendizaje y tildó de insultante la respuesta de la conselleria a la comunidad educativa, desde que el pasado 11 de diciembre los docentes se lanzaron a la primera huelga del curso, seguida de la del 31 de marzo.

Jon Illescas fue uno de los docentes que, desde Alicante, ofreció un discurso, cargado de ironía sobre los "beneficios" de ser profesor. "Nos dicen que vivimos muy bien", recriminó, además de cargar duramente con la pérdida del poder adquisitivo que sufren los profesionales desde "2007, la última vez que la Generalitat me subió el salario".

Profesores alicantinos, en el encierro verpertino del IES Figueras Pacheco este jueves / Pilar Cortés

Además de las intervenciones del profesorado en las que también se llamó a la calma del alumnado para asegurarles de que estarán atendidos pese a la huelga, durante los encierros hubo tiempo para confeccionar algunas de las pancartas que la próxima semana saldrán a las calles de la provincia, así como para conciertos y, en el caso de Elche, para un sopar del cabaset, con la intención, después, de quedarse a pasar la noche con colchonetas y sacos de dormir.