Alicante busca las mejores luces de Hogueras

Las primeras luces ya asoman en algunas calles de Alicante aunque todavía quedan semanas para que la ciudad entre oficialmente en los días grandes de las Hogueras. Pese a ello, los operarios trabajan desde hace días en la instalación de los primeros arcos luminosos que, cada junio, transforman barrios enteros en la ciudad. Las bombillas todavía permanecen apagadas, pero su presencia basta para despertar el ambiente festivo y recordar que la cuenta atrás para Hogueras ya ha comenzado.

La iluminación artística se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la Fiesta. Por ello, la Federació de Fogueres ya ha convocado oficialmente el concurso de iluminación artística de 2026, una competición que premiará las mejores propuestas de la ciudad mientras las comisiones ultiman montajes y ajustan presupuestos.

El certamen mantiene de este año mantiene las tres modalidades habituales: calle o plaza, distrito e innovadoras. El jurado valorará aspectos como la cantidad y composición de los arcos, la uniformidad estética de las calles, la originalidad de las propuestas y el colorido de las instalaciones. La visita oficial a los distritos participantes se realizará en la noche del 15 de junio y la Federació concederá entre tres y cinco premios por categoría, dependiendo del número y calidad de los proyectos presentados.

Las comisiones interesadas podrán inscribirse hasta el próximo 5 de junio a través de la intranet de la Federació de Fogueres. Además, una misma hoguera podrá participar simultáneamente en las tres modalidades, en una edición marcada por el esfuerzo económico de las comisiones para mantener una de las tradiciones visuales más características de la fiesta oficial de Alicante.

Luces de Hogueras instaladas en algunas calles de Alicante / Alex Domínguez

Las comisiones vuelven a apostar fuerte

Algunas comisiones ya trabajan para volver a competir por los primeros puestos. Es el caso de Florida Portazgo, la comisión vencedora el pasado año en la modalidad de distrito. El presidente de la comisión, Chimo García, explica que este año volverán a apostar por una propuesta dinámica y alejada de los diseños tradicionales. "Nos están haciendo un proyecto muy bonito para la calle Lira, que es la que más nos gusta decorar, pero también pondremos arcos y la portada del racó. No hacemos un dibujo plano, vamos cambiando formas y está quedando muy bien", señala García.

Nosotros somos una comisión de barrio, de vecinos de toda la vida, y seguimos iluminando la calle porque la gente esté orgullosa Chimo García — Presidente de la hoguera Florida Portazgo

La apuesta, pese a la ilusión de la comisión, no es sencilla ya que el incremento continuado de los costes sigue siendo uno de los principales obstáculos para muchas comisiones. El presidente de Florida Portazgo explica que el precio de las luces volverá a subir este año entre un 3 y un 5 %, un aumento que obliga a ajustar cada detalle del montaje. "Nosotros somos una comisión de barrio, de vecinos de toda la vida, y seguimos iluminando la calle porque la gente esté orgullosa", afirma García.

Un concurso que se pierde por la falta de presupuesto

Aunque no todas las hogueras han podido mantener esa apuesta. En Benalúa, ganadora en 2025 del primer premio en la modalidad de calle/plaza, la situación económica y las nuevas obligaciones normativas del Ayuntamiento de Alicante han obligado a renunciar al concurso este año. "Es una pena porque ganamos el año pasado, pero no nos han dejado otra opción", lamenta el presidente de la comisión, Manolo Castillo, quien reconoce que la decisión ha sido complicada después del éxito conseguido el pasado ejercicio.

Es una pena porque ganamos el año pasado, pero no nos han dejado otra opción Manolo Castillo — Presidente de la hoguera Benalúa

La comisión ha tenido que priorizar recursos tras el ascenso de su monumento a Segunda categoría y la necesidad de reforzar el racó popular. Aunque mantendrán parte de la iluminación en la calle, el montaje será mucho más reducido. "Pondremos arcos, pero no llegamos al mínimo para participar en el concurso", explica Castillo, que confía en que la situación económica mejore para regresar al concurso en próximas ediciones.

El pasado año, además del triunfo de Benalúa en la modalidad calle/plaza, Florida Portazgo logró el primer premio en distrito, mientras que Florida-Plaça de la Vinya quedó en segunda posición y Sant Blai de Dalt obtuvo el tercero en modalidad de distrito. En la categoría de calle/plaza, el segundo puesto fue para Florida Portazgo y el tercero para Maisonnave.