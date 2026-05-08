Alicante podría recaudar unos 10 millones de euros anuales con la tasa turística

El debate sobre la tasa turística ha "resucitado" en Alicante durante las últimas semanas, reavivado por la oposición progresista y las Hogueras, que piden que repercuta en la Fiesta. Sin embargo, lo que para unos supone exigir al turismo que contribuya con la ciudad por el uso de los servicios públicos de los que se beneficia, para el alcalde, Luis Barcala, los ingresos que se generarían supondría una "miseria" que no sería necesaria con más financiación estatal. Pero, ¿cuánto supondría realmente para las arcas municipales?

De acuerdo con las estadísticas oficiales ofrecidas por el Patronato de Turismo en la última edición de Fitur, Alicante recibió más de 5 millones de pernoctaciones y 1,5 millones de visitantes el pasado año. En concreto, la estancia media en los hoteles de la ciudad fue de 3,5 noches por estancia y, en los apartamentos vacacionales, de 5,6 noches. Con estos datos, y teniendo en cuenta que la tasa turística a aplicar fuese de dos euros por persona y día (una cifra por debajo de la media europea), las arcas municipales podrían percibir más de 10 millones de euros anuales por este concepto.

De obras públicas a limpieza

En términos prácticos, esos más de 10 millones de euros anuales suponen un 2,7 % del presupuesto total del que dispone el Ayuntamiento para todo el 2026 y más de la mitad de lo que tiene previsto invertir el gobierno de Luis Barcala este año en nuevos proyectos. En materia de servicios, representan en torno al 50 % del coste de la limpieza de las calles de Alicante durante doce meses.

La capital alicantina tuvo más de 5 millones de pernoctaciones durante 2024, según datos municipales

En el capítulo de inversiones, la tasa turística bastaría para sufragar los principales proyectos previstos para este año, como las obras de construcción del parque del PAU 2-La Torreta, de 3,2 millones; la reforma de los antiguos Aba6, de 545.000 euros; la reurbanización de la calle San Francisco, de 112.000 euros; la remodelación del retén de la Policía Local en Juan XXIII, de 480.000 euros; la rehabilitación de las torres del Ayuntamiento, de 503.000 euros; las obras de mejora del mercadillo de Teulada, por 458.000 euros; la finalización de la comisaría de Playa de San Juan, por 1,9 millones; la reurbanización de Virgen del Remedio, por 1,8 millones; y la construcción del Centro de Educación Especial El Somni, por 945.000 euros.

El ejemplo de Europa

La tasa turística en la Comunidad Valenciana fue aprobada (aunque siendo de aplicación voluntaria para los ayuntamientos) por parte del Botànic de Ximo Puig, y posteriormente derogada por el Consell tras la llegada de Carlos Mazón al Palau. Sin embargo, no es una medida extraña entre las principales capitales europeas.

En Portugal, ciudades como Lisboa y Oporto la aplican, con un cobro de entre tres y cuatro euros por noche. Un importe similar al que aplican Bratislava (3,5 euros) o Milán, donde parte igualmente de tres euros pero puede alcanzar hasta diez en función del alojamiento.

En localidades como Bruselas, el importe se establece por habitación, en vez de por persona, y es de cinco euros por noche. En cambio, en otros municipios lo que se establece es un porcentaje del precio del alojamiento: un 5 % en Edimburgo, un 7,5 % en Berlín o un 12,5 % en Ámsterdam.

Pero también es una medida implantada en España, en ciudades como Barcelona (de 1 a 7,5 euros) o en comunidades como Baleares (entre 1 y 4 euros). También se puso recientemente en marcha en municipios de Galicia.

Debate político

A nivel político, el bando a favor de la tasa ha ganado adeptos en las últimas semanas: desde el PSOE, que ha pasado de votar en contra a nivel local (al entender que el sector arrastraba los efectos de la pandemia) a posicionarse a favor; a voces autorizadas como la del empresario valenciano Juan Roig; o el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares. Aunque el debate se reabrió antes de Fallas con la alcaldesa de València, hasta ahora muy crítica con su puesta en marcha, que ahora ha abierto la puerta a estudiar la medida.

Pese a ello, en el Ayuntamiento de Alicante, el PP y Vox continúan negando su aplicación. El propio alcalde, Luis Barcala, ha insistido esta misma semana en el "no", al considerar que su recaudación supondría "una miseria". El dirigente popular ha rechazado una vez más el cobro de un importe simbólico a los visitantes por cada noche que pasen en la ciudad y ha argumentado que ese "pellizco" que reclaman las Hogueras, además de la oposición progresista, sería innecesario si el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobase los Presupuestos Generales del Estado.