La Asociación de la Prensa y Veolia entregan a Jose A. Rico el premio del VIII Certamen de Periodismo Medioambiental

La Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante (APPA) y Veolia han entregado este jueves el galardón del VIII Premio de Periodismo Medioambiental de la Comunidad Valenciana al redactor del diario INFORMACIÓN Jose Antonio Rico.

El reconocimiento se ha otorgado por su reportaje "La sierra de las mariposas: un paraíso en la provincia de Alicante", sobre el parque natural de Mariola y su biodiversidad, donde se pueden observar el 35 % de las especies de mariposas diurnas que hay en toda España. Un artículo que incluye vídeo e imágenes de la fotoperiodista Juani Ruz.

La entrega se ha realizado en el Museo de Aguas de Alicante en la capital, en presencia del jurado del certamen, formado por la presidenta de la APPA, Rosalía Mayor; y los directores de comunicación de la Universidad de Alicante, María Martín; de la Diputación de Alicante, Pino Alberola; y de Veolia, Martín Sanz.

Juani Ruz

Un comité deliberador que ha destacado el gran trabajo realizado por el periodista en dos piezas informativas que resaltan el valor ecológico de la zona y difunden el papel clave en la polinización y el desarrollo de la flora autóctona.

Así, la presidenta de APPA y el "dircom" de Aguas de Alicante han hecho entrega del diploma y el premio de 500 euros por su reportaje en esta octava edición del galardón.

El premiado con la presidenta de la APPA y el director de comunicación de Veolia / INFORMACIÓN

Jose A. Rico, nacido en Xixona en 1977, es licenciado en Periodismo por la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia. En julio de 2000 entró en la redacción de INFORMACIÓN como becario en Deportes y en 2001 se incorporó a la sección de Provincia, desarrollando la mayoría de su trabajo en l'Alacantí y Sucesos y Tribunales.

Actualmente sigue en la sección de Provincia, abarcando sobre todo las comarcas de l'Alcoià-El Comtat y Medio y Alto Vinalopó, con especial énfasis en los temas medioambientales y el cambio climático.