Barcala se deshace en elogios a Conesa pese a intentar forzar su jubilación: “Tengo un amigo en ti”

Luis Barcala ha convertido este viernes el acto del 179 aniversario de la Policía Local de Alicante en un reconocimiento público al comisario principal jefe, José María Conesa, el mando al que su gobierno intenta jubilar de forma forzosa. El alcalde, durante la ceremonia celebrada en la plaza del Ayuntamiento, ha llamado a Conesa a su lado mientras pronunciaba el discurso y se ha deshecho en elogios hacia él hasta cerrar con una llamativa frase: “Con orgullo, puedo decir bien alto que tengo una amistad y un amigo, le pese a quien le pese y digan lo que digan”.

El gesto se produce en pleno conflicto judicial por la jubilación del jefe de la Policía Local. El Ayuntamiento decretó su salida forzosa al cumplir 65 años, pero la medida quedó suspendida cautelarmente por la justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó después el recurso municipal contra esa decisión. El fondo del asunto sigue pendiente de sentencia, mientras Conesa defiende que su jubilación ordinaria debe llegar en abril de 2027, cuando alcance el periodo de cotización necesario para acceder a la pensión máxima.

Tengo una amistad y un amigo, le pese a quien le pese y digan lo que digan Luis Barcala — Alcalde de Alicante

Ese contexto ha convertido el acto institucional en algo más que una ceremonia de aniversario. Conesa ha sido el primero en intervenir y lo ha hecho con un discurso de despedida, pero de tono contenido e institucional. “Este es mi último año al frente de la jefatura”, ha afirmado ante los agentes, antes de asegurar que pronto llegará “al final” de su trayectoria profesional. El comisario jefe ha hablado desde la gratitud, reivindicando el servicio público y agradeciendo el apoyo del alcalde y de la corporación municipal, sin entrar en el choque abierto por su jubilación.

“He pasado media vida vistiendo este uniforme”, ha señalado Conesa, que ha definido a la Policía Local como “cercanía, prevención, auxilio, mediación y servicio”. El mando ha destacado que el cuerpo es muchas veces “la primera puerta a la que llama un ciudadano” y ha defendido que el trabajo policial exige autoridad, pero también empatía. En la parte más personal de su intervención, ha admitido que se marchará “con sentimientos encontrados” y con “orgullo” de haber pertenecido a la Policía Local de Alicante.

Un instante del acto de conmemoración 179 aniversario de la Policía Local de Alicante / Pilar Cortés

Conesa también ha tenido palabras para quienes le han acompañado. Ha agradecido expresamente el apoyo del oficial Diego Hurtado y de Marián Molero, delegada de CSIF en Alicante y presidenta de la junta de personal, que ha llegado al acto junto al alcalde. El comisario jefe ha asegurado que no se lleva “los ascensos”, sino “los momentos compartidos”, y ha defendido que el cuerpo quedará “en buenas manos” cuando se produzca su relevo.

Barcala ha recogido después el tono de despedida de Conesa y lo ha convertido en el centro de su intervención. “Hoy el discurso es diferente, el día es distinto”, ha afirmado el alcalde, que ha recordado que no ha conocido “como alcalde a otro comisario jefe”. “Ha sido, es y será José María Conesa”, ha añadido, antes de destacar su trayectoria, su liderazgo en la seguridad local y su papel en la evolución del cuerpo. “Eres un referente en Alicante y fuera”, le ha dicho.

Siempre he actuado con honestidad y con orgullo de haber servido a Alicante José María Conesa — Comisaría jefe principal

El alcalde ha asegurado que Conesa ha liderado la seguridad local de Alicante y que eso le hace sentirse orgulloso de su jefatura, de haber trabajado con él “codo a codo” y de su amistad. También ha defendido que el comisario principal jefe contribuyó a pasar de las antiguos guardias municipales a un cuerpo profesional. “Seguiremos desarrollando el trabajo profesional hasta que toque”, ha afirmado, en una alusión que ha sonado inevitablemente ligada al calendario de su salida.

El concejal de Seguridad y comisario en excedencia, Julio Calero, también ha agradecido el trabajo realizado por Conesa, aunque ha centrado buena parte de su discurso en los nuevos retos de la ciudad. El edil ha vinculado el crecimiento de Alicante, su condición de décima ciudad de España en población, los récords turísticos, el aumento de cruceristas y la presión de visitantes con una mayor exigencia para la Policía Local. “Alicante vive un tiempo nuevo y exige mayor atención a los barrios”, ha sostenido.

Alicante está viviendo un tiempo nuevo y exige mayor atención a los barrios Julio Calero — Concejala de Seguridad

Calero ha defendido la reorganización del cuerpo por distritos urbanos para reforzar la presencia policial y mejorar los tiempos de respuesta. En ese contexto ha citado la futura jefatura de la avenida Locutor Vicente Hipólito, en Playa de San Juan, cuya apertura lleva años pendiente, y la reforma de las instalaciones de Juan XXIII, una actuación impulsada por el gobierno local tras la petición de Vox en el marco de los acuerdos presupuestarios. También ha apuntado a la incorporación de 27 nuevos vehículos, a un nuevo proceso de oposición y a la creación de una bolsa de empleo.

El acto ha servido también para poner en valor el trabajo de la Policía Local en un momento en el que los discursos oficiales insisten en la necesidad de reforzar medios, personal y presencia en los barrios. Pero la imagen de la jornada ha quedado concentrada en el abrazo institucional entre el alcalde y el mando al que su propio gobierno quiso apartar antes de tiempo. Barcala ha elegido el aniversario del cuerpo para escenificar afecto público hacia Conesa. La batalla jurídica, sin embargo, sigue pendiente de resolución.