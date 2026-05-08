El cantante Funzo, pregonero de las Hogueras en Alicante

El cantante y compositor alicantino, Adrián Gomis, conocido con el nombre artístico de Funzo, será el pregonero de las Hogueras 2026. El artista será el encargado de pronunciar el discurso que abra las fiestas en un acto que tendrá lugar el próximo viernes 5 de junio en la plaza del Ayuntamiento.

Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras recibir la aprobación del artista para dar el pistoletazo de salida a los días grandes de las Hogueras y que sigue la estela dejana por otro personaje ilustre de la ciudad como es el diseñador e indumentarista alicantino, Rubén Hernández, que tuvo el honor de dirigirse a foguerers y barraquers en la plaza del Ayuntamiento en 2025.

Luis Barcala ha agradecido "que Funzo, vinculado desde pequeño a la Fiesta del Fuego, haya aceptado pregonar las Hogueras en este 2026 pues representa el reconocimiento a la nueva generación de jóvenes alicantinos que triunfan en España y, más concretamente, en la industria musical, y que como alicantino hacen patria, son embajadores y manifiestan el amor que sienten por su tierra, fiestas y tradiciones a través de sus creaciones".

Pregoneros ilustres

De esta forma, Funzo toma el relevo del pregonero de 2025, Rubén Hernández, diseñador e indumentarista alicantino. Una estela que durante los últimos años ha venido marcada por personalidades ligadas al mundo de la Fiesta. En 2024 el encargado de realizar el discurso que abre la Fiesta fue el artista foguerer Sergio Gómez, que este año realizará la Hoguera Oficial infantil. En 2023 la encarga de realizar el discurso que abre las Hogueras fue Encarnita Pascual, de la hoguera de Carolinas Altas y viuda de José María Lorente "José Fiestas", y en 2022 el trío conformado por el artista foguerer, Pedro Espadero; la barraquera, María José Sicuter; y la foguerera, Chiqui Sánchez, fueron los responsables de pronunciar el pregón.