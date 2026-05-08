Educación
La carta de la consellera indigna a familias y alumnos: del fin partidista al intento de boicot
La Confederación de padres Gonzalo Anaya y el Sindicato de Estudiantes critican la intencionalidad del Consell de enfrentar a los padres con los profesores
La carta de la consellera de Educación, Carmen Ortí, dirigida a las familias este jueves, en la que defiende la inversión de la Generalitat en la enseñanza pública, frente a las necesidades de las que alertan los profesores que han propiciado la inminente huelga indefinida, ha desencadenado una cascada de críticas por su mensaje implícito y su intencionalidad política. En ella advierte de que "ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical".
La Confederación Gonzalo Anaya, organización mayoritaria de padres y madres de alumnos de la Comunidad Valenciana, ha manifestado su "rotundo rechazo" ante el envío masivo de correos electrónicos del departamento autonómico. La entidad, en la que está integrada la Federación de Ampas Enric Valor de Alicante, califica de "instrumentalización de los recursos públicos con fines claramente partidistas" la misiva autonómica y ha exigido una rectificación, además de una "apuesta decidida" por la educación pública.
"Usar el correo electrónico masivo para dirigirse a las familias, además de ser invasivo, demuestra una debilidad absoluta por parte de la conselleria y de la Generalitat ante un problema que tienen la obligación de solucionar y no saben cómo gestionar", ha lamentado Vicent Gumbau, en representación de la Confederación.
La entidad reafirma el apoyo a las movilizaciones de la comunidad educativa. "Las familias apoyamos las protestas porque nos preocupa el futuro de nuestras hijas e hijos. Vivimos diariamente los retrocesos en la escuela pública y padecemos la inoperancia política que se arrastra desde la etapa de Rovira y que continúa ahora con la consellera Ortí", ha afirmado el portavoz de la Gonzalo Anaya.
En esta línea, el colectivo ha pedido a la responsable autonómica asumir su responsabilidad, negociar con los sindicatos y buscar soluciones reales al conflicto actual. "Las familias sabemos perfectamente qué tenemos que hacer y cuáles son nuestros derechos; no necesitamos que se nos intente confundir con comunicados que parecen más un panfleto político que una información institucional", ha advertido Gumbau.
"Intento de boicot"
Por su parte, el Sindicato de Estudiantes del País Valenciano ha tachado de "infame" la misiva, ha advertido de que "el único propósito de la cual es enfrentar el profesorado con el alumnado y las familias" y un intento de "boicot" del paro docente que este colectivo también va a secundar.
"Que venga en los centros a pasar calor con el resto de nosotros en aulas masificadas. Que nos explique sus grandes planes de inclusión a quienes continuamos sufriendo bullying en las aulas y salimos a la huelga en octubre. Que se lo diga a todos los que nos vemos abandonados y sin respuestas por falta de recursos. Que se acerque en los centros de la zona Dana y explique todo esto mientras estudiamos en barracones", critican en un duro comunicado.
Los estudiantes han acusado al departamento autonómico de "recortar masivamente la FP, atacar nuestra lengua tratando de imponer censura o regar de dinero la concertada y la privada" mientras dicen sentirse "ahogados en centros que necesitan reformas urgentes y con un profesorado que no puede más".
El colectivo también alerta de "ruinas y barracones, bajas que no se cubren, ratios abusivas, falta de plazas para todos en la pública" y reprocha la renovación de los convenios con colegios religiosos del Opus Dei que tienen aulas segregan por sexo por valor de 72 millones de aquí a 2031 o de "desviar 10 millones a la concertada".
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