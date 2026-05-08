Compromís presiona al ministro Arcadi España por el proyecto Vertido Cero

Rescatar el proyecto hídrico. Este viernes Compromís ha mantenido una reunión con Asaja, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, con la intención de buscar fórmulas para “reunir a la sociedad civil y política en torno al proyecto Vertido Cero”.

Esta iniciativa se incluyó en los últimos Presupuestos Generales del Estado, de 2022, actualmente prorrogados, con un importe de 360 millones de euros. Sin embargo, la administración estatal no apostó por el proyecto y los fondos europeos se dejaron escapar sin que la Generalitat fuera capaz, tampoco, de encauzarlo.

Vertido Cero, iniciativa concebida para “solucionar gran parte del problema endémico del agua que sufren las comarcas alicantinas”, tendrá una propuesta de reformulación que los valencianistas presentarán en las Cortes con la finalidad de que el Gobierno y el Consell acerquen posturas y lo retomen.

Àgueda Micó, diputada no adscrita en el Congreso y miembro de Compromís, ha destacado que para su coalición “es esencial desbloquear el proyecto” porque “es esencial para los agricultores”. Así, ha exigido al ministro de Hacienda, Arcadi España, que pese a la pérdida de financiación europea “mantenga en las futuras cuentas del Estado”, que a día de hoy no tienen fecha.

Así, han pedido al Ministerio de Hacienda y al de Transición Ecológica “coordinación” para que “desbloqueen las declaraciones de impacto ambiental” por “el futuro del agua y de los agricultores”.

Compromís, a través de la diputada autonómica Paula Espinosa, también ha señalado al partido que gobierna la Generalitat, el PP, por “dedicarse exclusivamente a hacer la guerra del agua”, en referencia al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, a quien ha acusado de ser el responsable de la pérdida de financiación.

Por otra parte, Aitana Mas, síndica adjunta de Compromís, ha criticado al PP y al PSOE por considerar que “la solución al problema del agua no llega” por parte de ninguno de estos partidos, que entiende que están “más centrados en confrontar política y electoralmente”.

Vertido Cero contempla un ambicioso proceso de modernización de las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León para evitar el vertido de 27 hm3 a la bahía de Alicante y reaprovechar este caudal para regadío y usos urbanos como riego de jardines y baldeo de calles. Prevé sistemas muy avanzados de depuración, incluida la desalinización, y una eficiencia energética mediante plantas solares y generación de suministro por gravedad para destinar el agua a unas 20.000 hectáreas, repartidas entre las comunidades de regantes de Riegos de Levante Margen Izquierda situadas en la demarcación del Júcar, y las comunidades de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó más cercanas a Alicante ciudad, como Aspe, Agost y Monforte del Cid, además de la comarca de l'Alacantí. El carácter ambiental de la iniciativa es relevante porque el agua que se vierte, aunque depurada, es procesada por unas depuradoras obsoletas y que deben cumplir con una exigente normativa europea de aguas regeneradas en vigor desde octubre de 2024.