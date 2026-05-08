El Consejo de Secretarios de Alicante: "La situación del Ayuntamiento es del todo irregular"

El Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local considera que la situación del Ayuntamiento de Alicante, con la plaza de secretario vacante desde 2002 y ocupada de forma accidental por la misma persona desde 2008, es "del todo irregular". Además, la organización profesional se interesó en hasta dos ocasiones por la situación de la plantilla municipal, una en 2020 y otra en 2023, sin que el ejecutivo de Luis Barcala haya optado por convocar el procedimiento de selección correspondiente.

Fuentes del consejo consultadas por INFORMACIÓN han apuntado que, en este sentido, la normativa es clara: "Una plaza no puede estar más de 20 años sin cubrirse". En tal caso, "correspondería a la Generalitat advertir de que, si no se oferta el puesto, la administración autonómica puede intervenir para que deje de ser de libre designación y pase a adjudicarse por concurso".

De hecho, el colectivo ya registró dos comunicaciones dirigidas al ejecutivo municipal, consultando sobre la situación de los funcionarios habilitados nacionales en el Consistorio alicantino. Al respecto, el Ayuntamiento respondió a una de ellas adjuntando un detalle de la Relación de Puestos de Trabajo municipal y enumerando las plazas cubiertas y la citada vacante, pero no añadió información sobre cuándo tenía pensado ocupar el cargo de secretario.

Tal y como publicó INFORMACIÓN, el Ayuntamiento de Alicante lleva más de dos décadas sin secretario general, pese a que tiene la obligación legal de cubrir la plaza. En este tiempo, el cargo ha sido ocupado de forma accidental por Carlos Arteaga (de 2003 a 2008) y Germán Pascual (de 2008 hasta la actualidad), aunque la normativa vigente otorga a los alcaldes un plazo máximo de tres meses para ofertar el puesto y cubrirlo por la vía de libre designación. En caso contrario, como ocurre en la capital de la provincia, es la Generalitat la que debe alertar al Consistorio de su incumplimiento y advertirle de que, si no subsana el problema, se iniciará un procedimiento de modificación de las características del puesto y su forma de provisión.

Ni el Ayuntamiento ni el Consell

Después de que este diario señalara la situación, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat han declinado emprender acción alguna relacionada con el puesto. Desde el gobierno municipal de Luis Barcala ya se ha manifestado que no hay intención de convocar el concurso público correspondiente. Esta decisión del alcalde perpetuará una situación excepcional que, según expertos jurídicos en la normativa autonómica, "en ningún caso puede convertirse en indefinida", como está ocurriendo.

"No es un tema que haya estado encima de la mesa y sigue sin estar, de momento. Si hubiese alguna novedad, la comentaríamos, pero ahora mismo no está planteada esa opción", señaló el pasado martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, preguntado sobre la posibilidad de cubrir la vacante que el Consistorio arrastra desde hace más de dos décadas y que se ha puesto en el centro del debate por los polémicos informes sobre Les Naus.

Por su parte, la Generalitat Valenciana, a la que la normativa actual otorga competencias para intervenir en el caso de que los ayuntamientos no convoquen las plazas vacantes, se ha descartado igualmente involucrarse en el asunto. El portavoz de Consell, Miguel Barrachina, señaló este lunes en Alicante que "hace referencia a un proceso de hace de 23 años" y que se regía por "una normativa diferente a la que exige a la Generalitat a proceder a animar el proceso de selección", aunque no aclaró la regulación concreta a la que hacía referencia. "Lógicamente, respetamos la autonomía municipal, que con la normativa que regía cuando se cubrió accidentalmente esta plaza es la que debemos respetar", manifestó.