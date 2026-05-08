El Consell inyecta 200.000 euros en Casa Mediterráneo, ubicada en Alicante

Un nuevo convenio de colaboración para financiar gastos ordinarios y la realización de programas y actividades durante 2026. Es lo que se ha aprobado este viernes en el Pleno del Consell a propuesta de la Conselleria de Presidencia, liderada por José Luis Díez, según ha anunciado el portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, desde Castelló de la Plana, donde se ha celebrado la reunión plenaria.

En total, el Consell inyectará 200.000 euros al consorcio que dirige Casa Mediterráneo, integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Generalitat, la Diputación de Alicante y los ayuntamientos de Alicante, Benidorm y Xàbia. Barrachina ha recordado que las actividades impulsadas desde esta entidad “alcanzan diferentes ámbitos”, y ha citado “la diplomacia, la cultura, el patrimonio, la gobernanza, la cooperación, el medio ambiente, el turismo o el desarrollo sostenible”.

El convenio mantiene la colaboración entre la institución autonómica y el consorcio de la entidad desde 2009, cuando fue creado, y el portavoz del Consell destaca la finalidad de Casa Mediterráneo, “el fomento del conocimiento mutuo y el acercamiento entre España y el resto de países de la cuenca mediterránea en áreas tan diversas como la economía, la cultura, la innovación científica y tecnológica, la lucha contra la desertificación y las políticas de aprovechamiento de agua”.