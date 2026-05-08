La consellera de Educación no da por "rota" la negociación con los sindicatos aunque habrá huelga de profesores / Europa Press

La consellera de Educación no da por "rota" la negociación con los sindicatos aunque habrá huelga de profesores

Declaraciones de la consellera de Educación y Universidades, Carmen Ortí, que ha señalado que, a pesar de no haber llegado a un acuerdo con los sindicatos de educación en la Mesa Sectorial de este jueves, no da por "rota" la negociación, aunque asume que la huelga indefinida prevista para este próximo lunes, 11 de mayo, continuará. Sobre la carta enviada a familias sostiene que su función es informativa y que la obligación de Educación es "velar" por los alumnos. Ortí ha afirmado que hay preocupación pero que "no hay que olvidar que están conjugándose dos derechos fundamentales": "uno es el de los alumnos a la educación, que además son menores y la guarda y custodia corresponde a los docentes cuando los alumnos están en el centro, y otra es el derecho fundamental a la huelga de los docentes".