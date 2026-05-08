Damas Auxiliares Voluntarias de la Cruz Roja en Alicante, el compromiso perdurable de más de mil mujeres

«Aquella Escuela dejó mucha huella; todavía hoy en día, cuando piden información, siguen preguntando por la Escuela de Cruz Roja», explica Raúl Carrión Vizcaíno, director actual del Centro de Formación Profesional de Cruz Roja en Alicante. Se refiere a la «Escuela de Damas Auxiliares Voluntarias ‘La Purísima’ de Cruz Roja, donde mujeres de la provincia se formaban en el oficio de la sanidad, sin olvidar los valores fundamentales de la institución», asiente Maite Espinosa Sáez, directora provincial del área de Educación de Cruz Roja. Esta primera escuela, «nace en el curso 1967-68, convirtiéndose en la promoción inicial que recibe sus diplomas, carnés, brazaletes e insignias de Cruz Roja al finalizar sus dos años de formación en 1969», continúa Espinosa. Es también la misma que da lugar en 1972 a la creación de la Escuela Femenina de ATS de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja en Alicante, adscrita a la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia que, «hasta 1979 funcionó como tal, transformándose después en Centro de Formación Profesional (FP) para impartir enseñanzas de Primer Grado, en 1980 de Segundo Grado y, desde 1988, disfruta de un concierto singular con la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana en todos sus ciclos de rama sanitaria, donde se forma cada año a casi cuatrocientos estudiantes», resume Carrión.

En 2027 se cumplirán sesenta años de la Escuela de Damas Auxiliares Voluntarias de Cruz Roja en Alicante, y también se celebrarán los ciento diez años desde que, el 28 de febrero de 1917 el rey Alfonso XIII aprobara la organización y constitución del Cuerpo de Damas Enfermeras de la Cruz Roja Española, a propuesta del ministro de la Guerra de entonces, Agustín de Luque y Coca (1850-1937) quien, a su vez, recibió este encargo de la Asamblea Central de Señoras de Cruz Roja, presididas por su majestad la reina Victoria Eugenia de Battenberg (1887-1969). Esta asamblea central redactará también un reglamento para las Damas Enfermeras con sus obligaciones y servicios en los hospitales de Cruz Roja, único ámbito válido para este nuevo Cuerpo, aprobado en esta fecha y publicado en la Gaceta de Madrid número 60. El programa para la enseñanza de las Damas constaba de 35 lecciones, siendo dos de ellas relativas a Cruz Roja, la necesidad de crear este Cuerpo y las condiciones que «deben reunir para un buen desempeño de su misión en ambulancias, hospitales, sanatorios y establecimientos de índole análoga», además de los límites de su intervención, sus deberes y derechos.

Alumnas delante de la Residencia-Sanitaria de Cruz Roja en la avenida de Novelda, año 1965. / Perfecto Arjones

Para 1917, y ratificadas por Real Decreto del rey Alfonso XIII, ya había 42 Damas aprobadas en los exámenes teóricos verificados en la Asamblea Suprema de Cruz Roja en 1915, a falta de las prácticas hospitalarias. Tras la aprobación del Cuerpo, la «mano derecha» de la reina Victoria Eugenia, «María del Carmen Angoloti y Mesa (1875-1959), accede como alumna de Dama Enfermera en la segunda promoción», según Marta Mas Espejo, directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja en Madrid. Siguiendo con el texto de Mas, «el Cuerpo de Damas Enfermeras fue una organización de mujeres voluntarias que ejercieron su labor sociosanitaria, con la formación correspondiente, dentro de Cruz Roja Española entre los años 1914 y 1985. A lo largo de su trayectoria recibieron diversas denominaciones como damas enfermeras, enfermeras auxiliares voluntarias, damas voluntarias y damas auxiliares voluntarias». Es esta última, Damas Auxiliares Voluntarias (DAV), la denominación usada por Cruz Roja en Alicante para su Escuela.

Alicante y Alcoy

Tras la creación en 1863 del Comité Internacional de la Cruz Roja, España, mediante una Real Orden de la reina Isabel II (1830-1904), funda Cruz Roja Española en 1864. En la provincia de Alicante tiene también un eco temprano y, según el libro Cruz Roja en la provincia de Alicante, de Martín Sanz Moros, el 23 de septiembre de 1873 nace la Asamblea de Cruz Roja en Alicante y poco más tarde, el 2 de octubre, la de Alcoy, después llegarían Aspe y otras sedes; fundándose la comisión provincial el 13 de marzo de 1874. Al igual que acontecía en la sede central española, en esta provincia pronto -1909 en Alicante- destacaron las juntas de Damas, «verdaderas impulsoras de la institución», a la que pertenecen y cuya función principal es «coordinar, apoyar y realizar acciones de auxilio, beneficencia y gestión», explica Nani Martínez Calero, responsable del Centro de Documentación de Cruz Roja Española. En la capital alicantina, las Damas «se movilizan para conseguir los terrenos y todo lo necesario para la construcción del edificio» del que sería el Hospital de Cruz Roja de la avenida de Novelda, sede de la Escuela de DAV de Cruz Roja en Alicante. El objetivo de estas escuelas de DAV, tanto en Alcoy como en Alicante es «formar y capacitar a este Cuerpo transmitiéndoles valores, conocimientos, principios y habilidades para poder integrarse y desempeñar eficazmente su labor en Cruz Roja», aclara Martínez. Según el libro de Sanz, «el primer curso para formar DAV en Alicante es de 1920: se inscribieron 13 y aprobaron 11» y en Alcoy, tal como recoge Rafael Abad Segura en la obra Alcoy a la Cruz Roja Española, la primera formación tuvo lugar en 1922 y fueron «40 señoritas quienes cursaron las prácticas y aprendieron las técnicas de primeros auxilios y los tratamientos adecuados».

Orla de la Primera promoción de la Escuela Femenina de ATS de la Asamblea de Cruz Roja en Alicante, curso 1972-75. / Cruz Roja en Alicante

En la edición del diario El Luchador, del 26 de enero de 1934, se publica que el 1 de febrero empieza el curso de DAV del Hospital Escuela de Alicante, que dura 5 meses y que los requisitos para entrar se resumen en «ser española mayor de 18 y menor de 30, autorización de padres o tutores para menores de edad -mayoría de edad era 21 años- y del marido para las casadas; no padecer impedimento para el ejercicio de su misión y ser presentadas por dos Damas Enfermeras de Cruz Roja». Siguieron celebrándose más cursos a lo largo de los años, tanto en Alcoy como en Alicante, tal como lo atestigua la prensa de la época. Así es como, el 16 de octubre de 1965, se puede leer en un artículo de Vidal Masanet en INFORMACIÓN: «De manera excepcional, la duración del curso será de un año» y «tras la bendición de la hermosísima instalación de Rayos X» se inauguraba en Alicante la enseñanza con «diecisiete alumnas», bajo la dirección del neurocirujano Ramón Sancho Ripoll (1933-2015), quien así explicaba la diferencia entre DAV y enfermeras: «Son cuestiones distintas, aún admitiendo el sentido paralelo de sus tareas; las DAV obtienen un título al servicio específico de la Cruz Roja, en todo su ámbito, incluso en caso de guerra. Su misión es sublime puesto que no media remuneración alguna».

Damas Auxiliares Voluntarias de Cruz Roja en Alcoy, ca. 1936-39. / Cruz Roja en Alcoy

El director de la Escuela añadía que ese curso «se habían presentado tres religiosas», y que «el resto eran hijas de médicos, y señoras y señoritas presentadas por miembros de Cruz Roja». Este último requisito se mantenía invariable a lo largo de los años, no así la edad, que se amplió a mayor de 17 y menor de 35 años, e iguales métodos de autorización. Una de aquellas alumnas, María Isabel Mora Guirao, expresaba a Masanet: «Mi deseo es hacer algo útil. El tiempo es doblemente precioso cuando se dedica a favor de los necesitados, en este caso, los enfermos». Así resume el autor del artículo ese compromiso: «Estas Damas Auxiliares Voluntarias ofrecen toda una ejemplar fortaleza de espíritu. En pie de sacrificio, para la paz, y para la guerra». También en Alcoy, como lo atestigua la publicación de Cruz Roja en Alcoy 150 años de solidaridad, «en los años sesenta fue creada la Escuela de Auxiliares Sanitarios Voluntarios que durará hasta los años noventa. En 1972 se crea en Alcoy la escuela de ATS Femeninos de la Cruz Roja Española, bajo la supervisión de la Universidad de Valencia (UV), y en 1975 se graduaba su primera promoción; otras seis saldrían de esta Escuela, formando unas trescientas enfermeras». Se puede completar esta información con la aparecida en el diario INFORMACIÓN en octubre de 1972, donde se recoge que la actividad estaba avalada por «el catedrático de Patología de Medicina de la UV, Francisco Javier García-Conde Gómez (1911-2006), designado inspector de la Escuela» que abría sus puertas, que la dirección y subdirección estarían en manos de «los doctores Julio Berenguer Barceló y Enrique Vilaplana Satorre (1909-1997), respectivamente» e impartirían las clases teóricas «en las aulas del Colegio de La Milagrosa de las religiosas de San Vicente de Paúl y las prácticas en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social ‘Virgen de los Lirios’».

Educación y Ciencia autoriza la creación de la Escuela Femenina de ATS de la Asamblea de Cruz Roja en Alicante, 1972. / Arxiu de la Universitat de València

Unos meses antes a esta publicación, en marzo de 1972, el catedrático-inspector de la Escuela de ATS Femenino La Purísima de la Asamblea Provincial de Cruz Roja en Alicante, Antonio Llombart Rodríguez (1905-1997), en respuesta a una petición recibida del director de esta Escuela, envía un documento al decano de la Facultad de Medicina de Valencia expresando: «Es por tanto nuestro informe favorable a su apertura, esperando que vistas las condiciones de local y el espíritu que anima a los organizadores, puedan comenzar los exámenes de ingreso y posteriormente estudios de 1.º en el próximo octubre». Siguiendo con el expediente de la creación de la Escuela Femenina ATS dependiente de Cruz Roja en Alicante, al que se ha tenido acceso gracias a la colaboración y fondos del Arxiu de la Universitat de València, el decano, Carlos Carbonell, a su vez, envía al rector de la UV «la conveniencia de acceder a lo solicitado en atención a la labor que tradicionalmente viene realizando la Cruz Roja en Alicante en la formación de Damas Enfermeras, para alumnas sin titulación, cuya experiencia contribuirá a desarrollar una eficaz tarea en la preparación de los ATS Femeninos cuya Escuela se pretende crear». En abril de 1972 son enviados dos paquetes con documentación, planos y fotografías al director general de Enseñanza Superior e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. La respuesta del ministerio fue afirmativa: en la Orden de 31 de agosto de 1972 se autorizaba la creación de la Escuela Femenina de ATS de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja en Alicante, adscrita a la UV, así como su gobierno, dirección, funcionamiento y reglamento. Entre los requisitos de ese reglamento figura tener 17 años cumplidos, realizar un examen en la UV, dos recomendaciones de personas de reconocida solvencia y una carta de puño y letra razonando por qué se desea realizar esos estudios.

La Escuela, hoy

Esta Escuela Femenina de ATS se consideraba «jurídicamente como Escuela Oficial de Formación Profesional, constituyendo Órgano Universitario para la formación de las alumnas aspirantes a la obtención del título de ATS». Funcionó como tal hasta 1979, cuando se transformó en Centro de FP, y sirvió «para afianzar una profunda vocación docente sanitaria que se mantiene hasta nuestros días», expresa Carla Vera Plaza, responsable de Marca y Comunicación de Cruz Roja Provincial.

La alumna Raquel Gómez durante la Jornada de Puertas Abiertas 2026. / Cruz Roja en Alicante

El Centro de FP de Cruz Roja, ubicado ya en la Glorieta de la Solidaridad, mantiene el espíritu humanitario de aquella Escuela donde se formaron más de un millar de Damas Auxiliares Voluntarias durante décadas. Con enseñanza mixta y capacitación integral en doce unidades de FP especializadas en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Farmacia y Parafarmacia, Emergencias Sanitarias, y Laboratorio Clínico y Biomédico, explica Raúl Carrión «también se ofrece formación en convivencia y colaboración, así como la asimilación de los principios de Cruz Roja Internacional y se brinda incorporación en este ámbito». Todo ello, comenta Maite Espinosa «según acuerdo de la X Asamblea General de Cruz Roja Española para el Área de Educación relacionado con la FP -con acuerdos vigentes hasta 2027-, ofrecemos orientación en las trayectorias educativas para mejorar la motivación personal y aumentar así las posibilidades de inclusión de las personas».

Noticias relacionadas

Aquellas Damas significaron «compromiso, el mismo que sigue teniendo Cruz Roja Española, como así lo señala su lema de 2026», añade Carla Vera: «Es un concepto que define la esencia de nuestra Organización, comprometida con la permanencia y acción del lado de quienes lo necesitan». Un compromiso que llega también al alumnado actual, como Martín López Cárdenas, estudiante colombiano y voluntario de Cruz Roja, que cursa primero de Emergencias Sanitarias, cruzó «un océano para hacer realidad este proyecto personal y profesional», y para quien «formarse en Cruz Roja representa una de las decisiones más acertadas» de su trayectoria. En el caso de María Martín Larraga, su experiencia en el centro de FP de Cruz Roja alicantino «ha marcado un antes y un después» en su vida y «más allá de la excelente formación recibida desde 2023, donde los avances tecnológicos y científicos se combinan con la profunda calidad humana que se respira allí, valoro profundamente el acompañamiento constante de mis profesores. Cruz Roja no solo me ha dado una profesión y oportunidad de acceder a mi carrera soñada; me ha devuelto el rumbo».