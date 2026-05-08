Educación echa el resto ante la huelga: "La pregunta es si vamos a permitir que los alumnos paguen el precio"

La Conselleria de Educación ha vuelto a poner en el foco de la huelga indefinida del profesorado en el perjuicio que desencadenará en el alumnado. A tres días del inicio de un paro docente sin precedentes, que no ha conseguido desactivar tras todo un curso de amenazas por parte de los sindicatos, la responsable de la Administración autonómica, Carmen Ortí, ha echado el resto este viernes insistiendo en la necesidad de blindar la evaluación en segundo de Bachillerato, dando ya por imposible frenar que el lunes los profesionales de la enseñanza pública vacíen las aulas.

"La pregunta ahora no es si vamos a mejorar las condiciones de los docentes, porque lo haremos. La pregunta es si vamos a permitir que los alumnos paguen el precio mientras los adultos intentamos solucionar la situación", ha advertido.

La consellera ha insistido en "la voluntad del Consell" para seguir con la negociación y tratar de llegar a un acuerdo para evitar perjuicios hacia el alumnado. En este sentido, ha recordado que, además del derecho a la huelga, el marco legal también recoge el derecho fundamental a la educación: “Para la conselleria es obligada la tutela del alumnado, por ello hemos de defender sus derechos”.

La pregunta ahora no es si vamos a mejorar las condiciones de los docentes, porque lo haremos Carmen Ortí — Consellera de Educación

Ortí, que se ha reunido este viernes con su equipo directivo para hacer balance del estado de las negociaciones, ha lamentado que no se haya atendido a la totalidad de la propuesta presentada en la mesa de negociación y solo se haya prestado atención a la cuestión salarial. Una mejora salarial que, según ha defendido, "situaría al 70 % de los docentes entre los cinco mejores pagados de España, teniendo en cuenta que los sexenios que cobran en la Comunidad Valenciana están por encima de la media del resto de comunidades autónomas".

Los sexenios que cobran en la Comunidad Valenciana están por encima de la media del resto de comunidades autónomas Carmen Ortí — Consellera Educación

La oferta que lanzó este jueves el Consell de Pérez Llorca fue un incremento de 1.050 euros anuales a partir de 2027 y durante tres años, frente a los 500 euros brutos mensuales que han exigido los sindicatos, junto a otras mejoras laborales, para desconvocar la huelga.

Pese a lo alejada que está la propuesta autonómica de las aspiraciones de los docentes, la dirigente de Educación, ha defendido que la propuesta que se les ha trasladado a los sindicatos "recoge buena parte de sus demandas" y, ha recriminado que, sin embargo, "no ha sido ni siquiera atendida, ya que se levantaron de la mesa de negociación sin escucharla".

Por último, el ofrecimiento realizado hasta ahora ha incluido "un plan que simplificaría enormemente la burocracia actual que se incrementó en los últimos años, con el Consell del Botànic”, ha añadido Ortí, junto a un Plan de Climatización, sin fechas por ahora, "otra de las reivindicaciones que habían trasladado tanto los sindicatos como las familias y que se está en disposición de abordar", ha concluido.

Los representantes sindicales que convocan la huelga del profesorado / INFORMACIÓN

"Comprometidos con las evaluaciones"

Pese al rechazo de los servicios mínimos fijados por Educación, sobre todo, los que obligan a todo el profesorado de segundo de Bachillerato a poner las notas, pese a que ello suponga interrumpir la huelga, los sindicatos convocantes han mostrado su compromiso con los alumnos. Todo ello, a pesar también de que docentes, a título personal, han amagado con poner un sobresaliente generalizado a todos los estudiantes de último curso de instituto como protesta.

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"Velaremos junto a la plataforma sindical para que el lunes la huelga no perjudique al alumnado al que es necesario garantizar su derecho a ser evaluado, al igual que defenderemos el derecho del profesorado a hacer huelga ya reivindicar unas condiciones laborales dignas", han afirmado este viernes de forma conjunta el STEPV, UGT, CCOO y CSIF.