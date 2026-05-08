La huelga de profesores polariza a las familias: la FAPA Gabriel Miró de Alicante rechaza el paro docente

La huelga indefinida del profesorado, que arrancará el próximo lunes, en la provincia de Alicante y el conjunto de la Comunidad Valenciana, ha acabado polarizando a las familias en torno a un paro sin precedentes convocado al final del curso escolar, con los exámenes y evaluaciones finales de los alumnos completamente en el aire.

La Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres Covapa, integrada por las federaciones provinciales Gabriel Miró de Alicante, Humanista Manuel Tarancón de Castellón y 9 d’octubre de Valencia, ha alzado la voz para rechazar la huelga, pese a compartir, dice gran parte de las reivindicaciones de los profesionales de la enseñanza pública. Frente a decisión de vaciar las aulas, que sí que ha sido respaldada por la Confederación Gonzalo Anaya, federación mayoritaria de familias, en la que está integrada la Federación de Ampas Enric Valor de Alicante, apelan a un pacto educativo "consensuado y estable" con la participación de los progenitores.

El colectivo rechaza secundar la protesta de los docentes "porque nuestros hijos e hijas, alumnado de nuestros centros educativos, verán mermado su derecho a la educación, sin posibilidad alguna de ofrecerle otra alternativa que no sean los servicios mínimos, insuficientes a nuestro entender", según un comunicado hecho público tras una reunión celebrada este miércoles y un día después de que la consellera de Educación, Carmen Ortí, se dirigiera a las familias por carta para defender la gestión autonómica frente a las demandas de los docentes tildando el conflicto educativo de "sindical".

La confederación advierte del impacto de la huelga "con carácter indefinido y en un momento clave, especialmente sensible y de gran incidencia en el proceso educativo de nuestros hijos e hijas en todos sus niveles", y alerta del gran calado en aquellos cursos finales de etapa (6º primaria y 4º ESO), cuya evaluación de este último trimestre "puede influir gravemente en su itinerario educativo o, peor aún, para el alumnado que vaya a realizar las pruebas de acceso a la universidad o finalice un ciclo formativo, cuyo futuro profesional está en juego". Este sector de los padres habla, además, del "grave impacto que provocará en el alumnado con necesidades educativas especiales".

Las familias lamentan el "grave impacto" de la protesta en las últimas etapas educativas y en los niños con necesidades especiales

Covapa dice compartir muchos de los principales puntos de reivindicación y los hace suyos, tras asegurar llevar años reivindicándolos. Sin embargo, frente a la fórmula de la huelga, defiende "un gran pacto social y político por la educación". Y apela a que "todos los partidos políticos y la sociedad en general, nos comprometamos al unísono a lograr un sistema educativo de calidad, inclusivo y comprometido con su entorno, como ya ocurre en algunos países miembros de nuestra Comunidad Económica Europea".

La secretaria de la FAPA Gabriel Miró Alicante, junto al secretario autonómico de Educación / Pilar Cortés

Prioridades

Entre las prioridades que marca esta confederación para la enseñanza, cita en primer lugar que hay que "reforzar el ejercicio de la función docente, reconociendo su autoridad académica, un mayor reconocimiento social y mejorando el acceso a la profesión del magisterio". Además, señala que hay que "fomentar la participación de padres y madres y por ende, de sus organizaciones representativas como factor de calidad del sistema educativo".

También apunta a que hay que "garantizar en el sistema educativo los recursos humanos y materiales necesarios, así como todas aquellas cuestiones de índole organizativa o de infraestructuras", una de las principales reivindicaciones que han exigido los docentes a Educación para desactivar la huelga.

Covapa defiende, además, profesionalizar la función directiva, desburocratizar la actividad docente y evaluaciones internas y externas de todos los procesos y agentes de los sistemas educativos, incluida la propia administración, para el conocimiento del grado de consecución de los objetivos programados.