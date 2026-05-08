El Ingreso Mínimo Vital llega en Alicante a 41.421 hogares, más de 27.000 con menores a cargo

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) correspondiente al mes de abril ha llegado en la provincia de Alicante a 41.421 hogares, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La prestación beneficia actualmente a 124.894 personas en la provincia y mantiene una especial incidencia en la protección de la infancia, ya que más de 27.000 de los hogares perceptores conviven menores de edad, según los datos oficiales ofrecidos por la administración central.

Cuantía media

La cuantía media del ingreso vital en Alicante alcanza los 598,03 euros mensuales por unidad de convivencia, una ayuda destinada a garantizar unos ingresos mínimos a las familias en situación de vulnerabilidad económica.

En el conjunto de España, el perfil de las personas titulares y beneficiarias del IMV continúa siendo mayoritariamente femenino. En abril, las mujeres representaron el 68% de los titulares de la prestación y el 53,4% del total de beneficiarios.

Lucía Feijoo Viera

Seis años

Desde su puesta en marcha hace casi seis años, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a más de 3,6 millones de personas en todo el país y se ha consolidado como uno de los principales instrumentos de protección social frente a la pobreza y la exclusión.

La protección de la infancia ocupa un lugar prioritario dentro de esta prestación. Actualmente, 1.052.887 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios del IMV en España, lo que supone el 41% del total de personas protegidas.

Estabilidad

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha destacado que “el Ingreso Mínimo Vital representa una red de seguridad esencial para miles de familias que atraviesan dificultades económicas y permite ofrecer estabilidad y oportunidades a quienes más lo necesitan”.

Pineda ha señalado además que “la protección de la infancia debe ser una prioridad permanente, porque garantizar unas condiciones de vida dignas a los menores es también invertir en el futuro de nuestra sociedad”. Asimismo, ha remarcado que esta prestación “contribuye a reducir desigualdades y a reforzar la cohesión social, especialmente en los hogares más vulnerables”