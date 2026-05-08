Inspectores educativos entran en la "guerra" entre profesores y el Consell

Un sector de los inspectores educativos han tomado parte en la "guerra" que están librando los profesores ante la falta de acuerdos con el Consell para conseguir mejoras salariales y laborales, desembocada en una huelga indefinida a partir del lunes. Los funcionarios públicos respaldan las demandas de los docentes y reconocen que las condiciones en las que se presta el servicio público educativo "requieren atención urgente". Su posicionamiento se produce después de la carta enviada por la consellera Carmen Ortí, este jueves, a las familias en la que se excusa del conflicto laboral, defiende la gestión autonómica y llega a afirmar que "ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical".

Ha sido la Asociación de Inspectores de Educación del País Valenciano (Adide PV) la que se ha posicionado, como encargada de observar y documentar diariamente que determinadas condiciones del ejercicio docente (la estabilidad de las plantillas, la ratio alumnado-docente, la carga de trabajo y el reconocimiento profesional) "tienen un impacto directo y verificable sobre la calidad del proceso educativo". El colectivo advierte, de hecho, que "la mejora de estas condiciones es una necesidad compartida por todos los actores del sistema" y que "resulta imprescindible abordar las causas que han conducido a esta situación y no solo sus efectos inmediatos".

Este sector educativo también ha urgido a la Conselleria de Educación un proceso de diálogo efectivo con los sindicatos para "alcanzar acuerdos concretos que permitan mejorar sus condiciones laborales y fortalecer el servicio público educativo".

Una clase de instituto, en imagen de archivo / Héctor Fuentes

Impacto directo en los alumnos

Es más, alerta de que la "prolongación de un conflicto laboral de esta naturaleza", como es la huelga indefinida, "tiene consecuencias directas sobre el derecho a la educación del alumnado y sobre la estabilidad del conjunto del sistema educativo"

Por último, ADIDE-PV acaba expresando su reconocimiento al profesorado de la Comunidad Valenciana y apunta a que su "compromiso diario con el alumnado sostiene el sistema educativo incluso en las circunstancias más adversas". En su defensa a los profesionales de la enseñanza, los inspectores advierten de que merecen "una respuesta institucional a la altura de las circunstancias".

Esta asociación de profesionales públicos ya se posicionó contra otras políticas educativas del Consell del PP, como la aprobación de la Ley de Libertad Educativa que calificó como " la culpable de un retroceso lingüístico masivo en los centros educativos valencianos".