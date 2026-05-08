Nueva vida para el histórico "Peret" de Alicante, que ya prepara su reapertura

El histórico quisoco "Peret" ultima los detalles para su reapertura en la Explanada de Alicante. Nuevo color, nuevos productos y... ¿nuevo nombre? Tras varios años de conflicto entre el Ayuntamiento y los anteriores propietarios por los impagos acumulados, el Consistorio logró adjudicar de nuevo la gestión de la heladería a principios de año. De acuerdo con el contrato, el establecimiento deberá abrir al público antes del mes de junio.

Para ello, la empresa propietaria ya está llevando a cabo trabajos de reforma en el negocio que, empezando por la parte más visible, afectan principalmente al color. El quiosco se despide de su tradicional tonalidad verde para dar paso a un nuevo diseño azul marino, a juego con las teselas de la Explanada y el mar de fondo. Sin embargo, la mayor incógnita sigue siendo el nombre, ya que "Peret" es una marca registrada que todavía pertenece a los anteriores dueños, por lo que, salvo acuerdo entre las empresas, la futura heladería deberá operar bajo una nueva denominación.

En cuanto al "interior", los productos principales seguirán siendo (tal y como marcaba el contrato) los helados y las bebidas tradicionales del verano. En este sentido, el empresario a cargo del quiosco ya ha avanzado a través de sus redes sociales que la horchata que ofrecerá será de elaboración artesana y de proximidad, concretamente de Xixona. No obstante, de acuerdo con la oferta que la mercantil plantea en otras concesiones municipales de su titularidad, se contempla también la venta de coctelería.

Siete años y cuatro millones

El nuevo contrato fue adjudicado el pasado mes de febrero y, de acuerdo con el pliego de condiciones, la reapertura del quiosco debe producirse en un máximo de tres meses desde su formalización. Por lo tanto, el nuevo "Peret" deberá subir la persiana antes de que finalice el mes de mayo.

La duración del contrato es de siete años, y en este periodo el adjudicatario deberá abonar un canon total de 4.023.523,38 euros, dividido en cantidades anuelaes que oscilarán entre el mínimo de 541.212 euros en el primer año y el máximo de 609.492,62 euros en el último. El contrato ofrece, además, la posibilidad de dos prórrogas por un periodo de tres años cada una.