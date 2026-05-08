Sin programa de cribado eficaz para el cáncer de ovario

El cáncer de ovario es una enfermedad grave y silente que afecta principalmente a mujeres entre 50 y 75 años, siendo el tumor ginecológico más letal por su diagnóstico tardío pues cerca del 80% de los casos se detecta en estadios avanzados. Aunque tradicionalmente agresivo, los avances en terapias de precisión y cirugía mejoran la supervivencia y permiten en algunos casos cronificar la enfermedad. Si se detecta en estadio 1, la curación puede alcanzar el 90%, mientras que en etapas avanzadas la supervivencia a cinco años baja al 40%. En 2024 fallecieron 211 por cáncer de ovario en la Comunidad Valenciana, de ellas 68 en la provincia de Alicante. Cada 8 de mayo se celebra el Día Mundial del Cáncer de Ovario.

Sin embargo, la mayoría de los diagnósticos se realizan en mujeres de más de 50 años y cuando la enfermedad ya se ha dispersado. A diferencia de otros tumores ginecológicos como el de cáncer de cuello de útero, no existe un programa de cribado eficaz para la población general, lo que obliga a poner el foco en la detección clínica precoz a partir de los síntomas, entre ellos hinchazón abdominal, dolor pélvico o de espalda, estreñimiento, fatiga extrema y cambios en el ciclo menstrual en el caso de mujeres más jóvenes.

Hinchazón abdominal, dolor pélvico o de espalda, estreñimiento y fatiga extrema pueden ser síntomas, y es más frecuente a partir de los 50 años

Factores de riesgo

Aunque el cáncer de ovario no puede prevenirse al 100%, sí es posible reducir el riesgo en determinados casos. Los principales factores identificados son los antecedentes familiares, mutaciones genéticas o el síndrome de Lynch, la edad avanzada o la endometriosis. "En mujeres con antecedentes familiares o sospecha de predisposición genética, el estudio genético permite individualizar la prevención, el seguimiento e incluso valorar cirugías preventivas en casos seleccionados", explica el ginecólogo José María Rodríguez.

El doctor incide en que este tumor sigue siendo un reto porque suele dar síntomas poco específicos en sus fases iniciales, lo que retrasa el diagnóstico justo en el momento en que el pronóstico es peor.

En los últimos años, el abordaje del cáncer de ovario ha experimentado avances significativos. El tratamiento suele combinar cirugía, incluida la plataforma robótica, y quimioterapia, pero cada vez cobra más peso la medicina personalizada, con terapias dirigidas como bevacizumab o los inhibidores de PARP, especialmente eficaces en tumores con alteraciones genéticas específicas. "Los tratamientos personalizados no han curado el cáncer de ovario, pero sí han cambiado el pronóstico: permiten más tiempo sin recaídas en determinados grupos y una mejor calidad de vida", subraya el especialista.

Una operación de un tumor de ovarios en la provincia en imagen de archivo / INFORMACIÓN

Incidencia

Según los últimos datos disponibles del Sistema de Información en Cáncer de la Comunidad, el cáncer de ovario supone el 2,9 % de todos los tumores en mujeres (353 de 12.008 casos nuevos de cáncer) y es el octavo tumor más frecuente en mujeres, después del cáncer de mama (30,8 %), colorrectal (11,3 %), pulmón (8,1 %), útero (7,6 %), páncreas (4 %), linfomas (3,6 %) y cáncer de vejiga urinaria (3,5 %). La tasa de incidencia ajustada por edad fue de 12,6 casos nuevos por 100.000 mujeres (similar a la tasa española).

Las pacientes con cáncer de ovario de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón disponen de terapias oncológicas de precisión en función de su diagnóstico genético. La Conselleria de Sanidad, a través de la Oficina Autonómica de Medicina Predictiva, Personalizada y Terapias Avanzadas, ha designado dos nodos de secuenciación para determinar un biomarcador clave en este tipo de tumor.

El tratamiento suele combinar cirugía, incluida la plataforma robótica, y quimioterapia, así como las terapias dirigidas

Biomarcadores

Dichos nodos se sitúan en el laboratorio de Biología Molecular del Hospital La Fe de València y en el laboratorio de Anatomía Patológica del Consorcio Hospital General de València y han permitido el acceso equitativo al diagnóstico molecular de este biomarcador a todas las pacientes de la Comunidad, y, por lo tanto, el acceso a las terapias dirigidas frente a dicha mutación.

Actualmente hay en el territorio autonómico cinco Unidades de Consejo Genético. En la provincia de Alicante está ubicado en el Hospital General de Elche. El resto están en los servicios de Oncología Médica de los hospitales La Fe y Clínico en València, Provincial de Castellón e IVO (Instituto Valenciano de Oncología), que atienden a toda la población adscrita a los 24 departamentos de salud. De los doce síndromes de cáncer hereditario estudiados en estas unidades, el más frecuente es el cáncer de mama y ovario familiar.