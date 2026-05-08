¿Quién es Funzo, el alicantino que pondrá voz al inicio de las Hogueras 2026?

Alicante ya tiene voz para dar inicio a las Hogueras de 2026. El Ayuntamiento ha elegido al cantante y compositor alicantino Adrián Gomis, conocido artísticamente como Funzo, como pregonero de las Hogueras. El artista será el encargado de inaugurar oficialmente la Fiesta el próximo viernes 5 de junio desde la plaza del Ayuntamiento, en un gesto que supone también el reconocimiento institucional a uno de los músicos alicantinos con mayor proyección nacional de los últimos años.

La designación llega en un momento especialmente significativo para el cantante, convertido en uno de los nombres propios de la llamada "Nueva Ola" del pop español. Pero también supone una especie de reconciliación simbólica entre el artista y su ciudad, una relación marcada durante años por la admiración de miles de seguidores fuera de Alicante y por una sensación persistente de escaso reconocimiento en casa. Funzo, sin embargo, nunca ha dejado de reivindicar sus raíces, Alicante aparece constantemente en sus canciones, en sus entrevistas y hasta en la estética de un proyecto musical que ha hecho de la identidad local uno de sus principales sellos.

De Alicante a llenar el WiZink Center

Adrián Gomis saltó a la fama junto a su hermano Juan Carlos formando el dúo Funzo&Baby Loud, uno de los fenómenos musicales más virales de su generación. Con temas como "Malibú con piña", "Inmortales" o "Batmóvil Remix", el grupo acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales y logró hitos poco habituales para artistas emergentes. Entre ellos, convertirse en el primer grupo de su generación en agotar las entradas del WiZink Center de Madrid, reuniendo a más de 15.000 personas.

Tras la despedida del proyecto conjunto, Funzo emprendió su carrera en solitario a finales de 2023, manteniendo intacta una personalidad musical difícil de encasillar. Su propuesta navega entre el pop urbano, el rock y los sonidos más melódicos, siempre con una estética muy ligada a lo cotidiano y a las emociones de una generación que ha encontrado en sus letras una forma directa de identificarse.

Alicante como inspiración constante

La relación de Funzo con Alicante va mucho más allá de una cuestión biográfica. La ciudad se ha convertido en un elemento recurrente dentro de su universo artístico. Canciones como "Azul y blanco", dedicada al Hércules CF, o "Tabarca" son ejemplos claros de esa voluntad de convertir lugares alicantinos en parte de su narrativa musical.

Especial repercusión tuvo también "Borracho y fino", un tema plagado de referencias a la ciudad y cuyo lanzamiento de la canción vino acompañado además de una multitudinaria arrozada organizada en plena Explanada durante las Hogueras del pasado año.

El propio artista ha reconocido en varias ocasiones que Alicante ha sido una fuente permanente de inspiración. "Desde que era pequeño y empecé a componer, he intentado reflejar Alicante en mis canciones", explicaba recientemente en una entrevista a INFORMACIÓN. "Cada vez que me voy a Madrid, volver se convierte en algo mágico. Cuanto más me alejo de Alicante, más me inspira".

El difícil reconocimiento en casa

Pese a esa reivindicación constante de sus raíces, Funzo ha reconocido en distintas ocasiones que uno de los grandes retos de su carrera ha sido sentirse plenamente valorado en su propia ciudad. Durante años, el artista ha convivido con la sensación de ser más escuchado y admirado fuera de Alicante que dentro de ella.

"Me escucha más gente en Elche o Alcoy que en Alicante", afirmaba en una entrevista reciente en INFORMACIÓN. Ni siquiera hitos como llenar el WiZink Center con una camiseta del Hércules o agotar dos noches consecutivas la Plaza de Toros de Alicante parecían suficientes.

Adrián es plenamente consciente del prejuicio que existe en una ciudad donde falta orgullo local. Su objetivo es darle la vuelta a esa percepción: lograr primero el reconocimiento fuera y, con argumentos de peso, consolidarse aquí.

Ahora, su elección como pregonero de las Hogueras 2026 supone también un gran apoyo para una trayectoria construida lejos de los convencionalismos y profundamente conectada con Alicante.