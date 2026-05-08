Rabasa lleva al Síndic sus dudas sobre la adjudicación de viviendas del Plan Vive tras el caso Les Naus

Los vecinos de Rabasa han cumplido su advertencia y han acudido al Síndic de Greuges para reclamar garantías de transparencia en la adjudicación de las viviendas protegidas del Plan Vive previstas en el barrio. La Asociación de Vecinos Sagrada Familia presentó el pasado 4 de febrero un escrito ante la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) para pedir información sobre el sistema de adjudicación de estas promociones pero lamenta que tres meses después no ha recibido respuesta formal de la Conselleria de Vivienda.

La queja llega en plena crisis de confianza por el caso Les Naus, el escándalo de las adjudicaciones de vivienda protegida en Alicante. La asociación vecinal no denuncia irregularidades en Rabasa, pero sí exige que el proceso nazca con criterios públicos, control administrativo y garantías suficientes para evitar cualquier sombra de discrecionalidad. Su petición se resume en que las viviendas no se adjudiquen sin reglas claras ni con un papel excesivo de las empresas promotoras.

Los residentes sostienen que la falta de respuesta de Vivienda aumenta la incertidumbre sobre unas promociones que consideran especialmente sensibles por el contexto abierto tras Les Naus. En su escrito al Síndic, la asociación solicita “amparo y apoyo” ante lo que considera una falta de respuesta por parte de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, después de haber agotado el plazo de tres meses que, según la entidad, tenía la administración para contestar a su solicitud.

Preocupación vecinal

La preocupación vecinal se centra en cómo se seleccionará a los adjudicatarios de las viviendas protegidas previstas en Rabasa. La asociación recuerda que hay promociones tanto en alquiler como en venta y reclama que se conozcan de antemano los criterios de acceso, el procedimiento de selección y los mecanismos de supervisión. Su propuesta es que, si hay más demanda que viviendas disponibles, la adjudicación se realice mediante sorteo público ante notario.

El colectivo también pide que las listas de solicitantes y los criterios de acceso sean públicos, siempre con respeto a la normativa de protección de datos. La entidad considera que esa transparencia es imprescindible para reforzar la confianza en un sistema cuestionado por el caso Les Naus, donde el debate público se ha centrado en los controles de acceso, los visados y la supervisión administrativa de la vivienda protegida.

En la queja elevada al Síndic, los vecinos apuntan además que el bloque de viviendas en alquiler R7-8 de Rabasa estaría próximo a finalizar y que, según la información de la que dispone la asociación, la empresa adjudicataria ya habría enviado sus bases a la EVHA para su cierre y validación. La entidad critica que, mientras tanto, los futuros solicitantes sean remitidos a las convocatorias que lancen los adjudicatarios de las parcelas sin que se conozcan con claridad los sistemas de garantía, transparencia y control.

Los vecinos piden reglas claras antes de que empiece el reparto de los pisos protegidos

La reclamación afecta también a otras parcelas del Plan Vive en Rabasa, adjudicadas para viviendas protegidas en venta a cambio de viviendas para la EVHA. La asociación sostiene que tampoco ha recibido respuesta sobre las condiciones de concurso y adjudicación en esas promociones. Para los vecinos, el papel de la administración pública debe ser determinante, tanto en la fijación de las bases como en la supervisión del proceso.

La entidad ya había advertido hace unos días de que acudiría al Síndic si la Conselleria no contestaba antes del 4 de mayo. Entonces, Antonio Balibrea, vocal de la asociación, explicó que el objetivo era saber “si lo van a sortear o cómo lo van a hacer” y evitar que la adjudicación pudiera quedar en manos de la promotora sin control suficiente. “Si la constructora es la que adjudica las viviendas, estamos perdidos”, señaló.

Los vecinos vinculan esa preocupación con el precedente de Les Naus, aunque insisten en que su reclamación es preventiva. El escándalo ha situado bajo el foco los mecanismos de adjudicación de vivienda protegida en Alicante y ha abierto un debate sobre el nivel de control que deben ejercer las administraciones en promociones desarrolladas sobre suelo público o con intervención pública. Rabasa quiere que ese debate se traduzca en reglas claras antes de que arranquen las adjudicaciones.

Criterios de adjudicación

Fuentes de la Conselleria de Vivienda ya señalaron recientemente que todavía no estaba decidido cómo serán los criterios de adjudicación de estas promociones de la EVHA. Según esas fuentes, no se había cerrado si el sistema será mediante sorteo ante notario, por orden de registro de solicitud o a través de otra fórmula. Tampoco está definido si se aplicará un mismo criterio a todas las promociones o si el procedimiento podrá variar según cada actuación.

Desde el departamento que dirige la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, se ha defendido en todo caso el compromiso de reforzar la transparencia en la vivienda protegida tras el caso Les Naus. La asociación de Rabasa pide ahora que ese compromiso se concrete en su barrio con una respuesta formal, criterios públicos y un sistema de adjudicación sometido a control.