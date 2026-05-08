Rastrillo solidario este domingo 10 de mayo en el Puerto de Alicante para apoyar a las personas con daño cerebral

La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Alicante (Adacea) celebra este domingo día 10 de mayo una nueva edición de su tradicional rastrillo solidario en la emblemática Plaza del Puerto de Alicante (frente a la Oficina de Turismo). El daño cerebral adquirido es la principal causa de discapacidad permanente en España, con 52.500 personas afectadas en la Comunidad Valenciana, y unas 20.000 en la provincia, como consecuencia de haber sufrido un ictus, un traumatismo craneoencefálico o un tumor cerebral. La atención en la provincia está muy limitada pues apenas el 0,51 % de los afectados accede a una plaza residencial, es decir, apenas un centenar.

Durante toda la jornada del domingo, desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, ciudadanos y visitantes podrán adquirir una amplia variedad de artículos a precios simbólicos, que incluyen moda, calzado, libros, decoración, bisutería y electrónica.

Familias

Este evento anual persigue un doble objetivo. Por un lado, la recaudación de fondos destinados íntegramente al mantenimiento de los programas de rehabilitación, apoyo y acompañamiento que Adacea ofrece a las personas con daño cerebral adquirido (DCA) y a sus familias en la provincia.

Por otro lado, la asociación apuesta firmemente por la sostenibilidad y la economía circular, incentivando el consumo responsable al dar una segunda vida a objetos en buen estado, reduciendo así el impacto ambiental.

Plataforma robótica inteligente para rehabilitación de personas post-ictus.mp4 / Héctor Fuentes

Punto de encuentro

Desde la asociación se invita a toda la sociedad alicantina a participar en esta jornada solidaria. "Cada pequeña aportación en este rastrillo es un paso más para garantizar la autonomía y la calidad de vida de nuestros usuarios", señalan desde la asociación. El evento cuenta con la colaboración de voluntarios, empresas de la Provincia y entidades locales que hacen posible que esta iniciativa se consolide año tras año como una cita ineludible en el calendario social de la ciudad.

En cuanto al perfil de los afectados por daño cerebral adquirido, el 63,9 % son hombres con edad media de 47,2 años que han sufrido un ictus. Las causas más frecuentes en la Comunidad Valenciana son los accidentes cerebrovasculares (hasta 88 % del total en algunos informes) y los traumatismos craneoencefálicos.

Una de las reclamaciones del colectivo es que haya más plazas para los afectados. La Comunidad Valenciana cuenta con 378 plazas públicas o concertadas para atender a personas con daño cerebral adquirido, de las que 61 están en residencias y 317 en centros de día. Desde la federación que representa al colectivo de afectados y a sus familias aseguran que son totalmente insuficientes, y lo hacen basándose en datos tras realizar un informe en el que cifran en más de 21.000 las que serían necesarias, de ellas 1.831 plazas residenciales para personas con discapacidad del 75 % o más; 8.350 en centros de atención diurna y 11.439 en servicios de promoción de la autonomía.

Datos del evento