Raval Roig se une a la UA para impulsar un plan de transformación del barrio

Un plan pionero para cambiar por completo un barrio. Los vecinos del Raval Roig han hecho público el Plan Estratégico Participativo del barrio, un proyecto pionero en Alicante que combina la participación ciudadana con los conocimientos de los técnicos del Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de Alicante. El acto contó con la participación de los técnicos responsables del estudio y de vecinos, quienes destacaron que la iniciativa responde al deterioro acumulado en infraestructuras, espacios públicos y cohesión social de la zona, que necesita mejoras en sus espacios públicos y mayor atención por parte del Ayuntamiento de Alicante.

El plan surge de la iniciativa de la Asociación de Vecinos del Raval Roig y se enmarca dentro del programa "Laboratorio para el Fortalecimiento del tejido comunitario con perspectiva de género en el Raval Roig", financiado por la Universidad de Alicante. La propuesta pretende transformar la percepción y gestión del barrio a través de un proceso de diálogo continuo entre ciudadanía y la universidad, centrado en la ecología urbana, la cartografía social, el feminismo y la soberanía alimentaria.

Raval Roig impulsa un plan vecinal para transformar el barrio y exigir mejoras al Ayuntamiento de Alicante / Pilar Cortés

Diagnóstico del barrio

El Plan Estratégico se estructura en dos partes complementarias. La primera recoge la memoria del proceso participativo que se realizó con talleres entre vecinos, debates y propuestas consensuadas sobre la vida diaria del barrio. La segunda ofrece un diagnóstico técnico, organizado en fichas de actuación, que permite negociar soluciones con el Ayuntamiento de Alicante y otras administraciones. Entre sus objetivos se encontraba realizar una radiografía social, fortalecer la idea de comunidad y divulgar lo que ocurre en el barrio.

Propusimos más sombras en los parques, la recuperación de espacios como la Balsa Vieja, y debatimos sobre la saturación de alojamientos turísticos ilegales y la limpieza, que no cumple la normativa europea Conchi Galea — Presidenta de la Asociación de Vecinos del Raval Roig

Los talleres permitieron a los vecinos priorizar problemas y diseñar propuestas como la construcción de un parque pluvial en Sangueta, museos y centros culturales, así como zonas verdes acondicionadas con sombraje para los meses más calurosos del año. "Lo primero que hicimos fue un mapeo del barrio señalando necesidades que van desde la accesibilidad hasta el medio ambiente. Entre otras cuestiones, propusimos más sombras en los parques, la recuperación de espacios como la Balsa Vieja, y debatimos sobre la saturación de alojamientos turísticos ilegales y la limpieza, que no cumple la normativa europea", apuntó Conchi Galea, presidenta de la Asociación de Vecinos del Raval Roig.

Necesidades vecinales

Del estudio realizado se desprende que las necesidades de los vecinos del Raval Roig abarcan desde la accesibilidad hasta la gestión ambiental. En el ámbito de espacio público y la accesibilidad, los vecinos reclama al Ayuntamiento ensanchar aceras, eliminar obstáculos y garantizar el correcto funcionamiento del ascensor del Postiguet. También piden mejorar la iluminación de plazas y calles, reducir la velocidad en vías como Virgen del Socorro y Avenida de Denia, aumentar la limpieza y recogida de residuos. Asimismo, exigen que se revise la tasa de basura, que consideran "injusta" frente a los apartamentos turísticos, y que se mantengan espacios de paseo y sombra, especialmente en parques donde los vecinos sienten que los niños están expuestos al sol en verano.

Del estudio realizado se desprende que las necesidades de los vecinos del Raval Roig abarcan desde la accesibilidad hasta la gestión ambiental

En cuanto a la cohesión social, los vecinos solicitan al Ayuntamiento la creación de un centro social comunitario y espacios para actividades intergeneracionales, así como apoyo institucional para las redes de cuidados lideradas por mujeres. Además, demandan una mayor oferta de actividades culturales y deportivas para todas las edades, y medidas que fortalezcan el comercio local frente a grandes superficies y la pérdida de servicios de proximidad.

En el apartado referente a la identidad, los vecinos piden restaurar edificaciones históricas como el Polvorín de los Ingleses y las casas de pescadores, y crear un gestor cultural que coordine la divulgación del patrimonio y la preservación sus fiestas. En materia ambiental, solicitan la renaturalización de zonas verdes, reposición de arbolado en avenidas principales, la creación de refugios climáticos, la reducción de la contaminación acústica y ambiental, y planes de mantenimiento del Monte Benacantil para proteger la flora y fauna. Por último, en lo relativo a la vivienda, los vecinos exigen políticas que frenen la presión de los alojamientos turísticos ilegales, protejan la vivienda de residentes permanentes, promuevan vivienda pública o protegida y mitiguen el encarecimiento de los alquileres, garantizando que el barrio mantenga su identidad frente a la gentrificación.