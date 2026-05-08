Así serán los monumentos de Primera categoría de Alicante para estas Hogueras 2026

Alicante ha conocido este viernes los proyectos que competirán en Primera categoría en las próximas Hogueras de 2026, en un acto celebrado en los jardines del MARQ que sirvió no solo para mostrar los bocetos de los monumentos, sino también para escenificar el nuevo impulso de la Federació de Fogueres de Primera Categoría que busca reforzar su identidad en el panorama festero.

El encuentro reunió a buena parte de la representación institucional y festera de la ciudad en una cita marcada por la presencia de las Belleas del Foc 2026, María Pastor y Leire Arellano, acompañadas por sus damas de honor, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda y el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares. También acudió el Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante, representado por el artista Sergio Gómez Ferrer, mientras que la mantenedora del acto fue la diputada provincial y concejala de Infraestructurasen el Ayuntamiento de Alicante, Cristina García.

Queremos que la gente vuelva a mirar a esta categoría con orgullo, que la sienta cercana, potente y con identidad propia Miguel Ángel Olivares — presidente de la Federació de Primera

Una categoría que busca recuperar fuerza

La presentación de los monumentos se convirtió en toda una declaración de intenciones por parte de la Federació de Fogueres de Primera Categoría, integrada por las comisiones de Princesa Mercedes, La Condomina, Sant Blai La Torreta, Ángeles Felipe Bergé, Foguerer Carolinas, Mercado Central, Parque Plaza Galicia, Francisco Albert y Hernán Cortés. Todas ellas mostraron los diseños con los que competirán estas Hogueras 2026 y con los que aspiran a seguir elevando el nivel artístico de una categoría que quiere consolidarse como uno de los grandes atractivos de la Fiesta.

El presidente de la Federació de Fogueres de Primera Categoría, Miguel Ángel Olivares, defendió el papel que desempeñan estas hogueras dentro de la tradición alicantina y destacó el trabajo que se está realizando para fortalecer la categoría. "Queremos que la gente vuelva a mirar a esta categoría con orgullo, que la sienta cercana, potente y con identidad propia. Estamos trabajando para que la Primera categoría sea sinónimo de calidad, innovación y respeto por nuestra esencia", apuntó Olivares.

La única ausencia en el acto fue la de la hoguera Alfonso el Sabio, la décima comisión que forma parte de esta categoría este 2026. La comisión optó por presentar sus bocetos en un evento independiente celebrado también este viernes en la sede de la Cámara de Comercio de Alicante, manteniendo así el formato previsto inicialmente antes de que se frustrara su intento de ascenso a Especial.