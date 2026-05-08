Un taller para mujeres emprendedoras impartido por un "ser lunar": otro curso polémico del Ayuntamiento de Alicante

Primero fue un curso de tarot, luego otro de "feng shui" y después llegó el de Instagram para niños. La agenda de la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante nunca parece estar libre de polémica. Para este 2026, la Escuela de Talento Femenino ha programado otra controvertida actividad: una jornada de "empoderamiento de la energía femenina" a cargo de una "coach" que se define como un "ser de luz" con experiencia en "armonización de chakras".

De acuerdo con la programación oficial del Ayuntamiento, el curso se titula "Ser mujer 10 y disruptiva para alcanzar la excelencia" y se describe como un taller "de empoderamiento femenino y acompañamiento, para mujeres que deseen realizar una transformación personal y laboral exponencial".

En esta jornada, con una duración prevista de 12 horas y 50 plazas disponibles, se llevará a cabo "un proceso retador de cambio en el camino de la auténtica autonomía financiera lograda desde el desarrollo desde dentro de todo su potencial y talento", invitando a las mujeres a "ser la arquitecta de tu propia vida".

La programación de talleres de la Agencia de Desarrollo Local de Alicante para los próximos meses. / INFORMACIÓN

El programa del curso girará en torno a cuatro ejes principales: una para "revisar en qué punto me encuentro, temas de gestión emocional, merecimiento y de empoderamiento de la energía femenina"; otro destinado a "saltar de la pecera, perder los miedos, salir de la zona de confort y tomar las riendas de tu vida"; un tercero enfocado en ser una "mujer autónoma, tanto emocional, como personal y laboralmente" y un último bloque dirigido a "diseñar y construir una vida plena, desarrollando todo tu valor y potencial, aspirando a la excelencia".

Experiencia en "sanar emociones con el cuerpo"

Esta actividad, que tendrá lugar los días 19 y 26 de mayo y 2 de junio entre las 9:30 y las 13:30 horas, estará dirigida por Montse Zamora, quien se autodefine como "coach personal y empresarial" además de fundadora de la empresa "Coaching desde dentro". En su página web, la responsable de la actividad afirma "facilitar que otras personas logren sus sueños" y asegura haber recibido "una formación de nueve meses en armonización de chakras".

Además, Zamora sostiene contar distintos aprendizajes en "sistema de diseño humano" en Ibiza, en los que obtuvo su "carta del rave". Una "herramienta de autoconocimiento" con la que pudo conocer sus "mecánicas más adecuadas de funcionamiento" y descubrió que su "tipo energético" era el de "reflectora", una característica que solo posee el 1 % de la población y que la convierte en un "ser lunar".

Entre las demás experiencias vitales de la coach, se encuentran también talleres de "danza primal", que define como "la primera experiencia en el campo de sanar emociones con el cuerpo", ya que "en muchas ocasiones, mente con mente no se resuelve".

De todo ello, según su propia página web, obtuvo un gran aprendizaje: "Me dio las herramientas necesarias tanto para sanar yo, como para ayudar a mis clientes a resolver temas más profundos, que simplemente con palabras no terminábamos de limpiar. Siempre pruebo las herramientas en mí, antes de comenzar a trabajarlas con mis clientes", añade.

Diferencias entre mujeres y público general

Una vez más, la planificación de la agencia municipal ha resultado llamativa también por las diferencias programáticas de la Escuela de Talento Femenino y los cursos dirigidos al público general, como ya ocurriera en la anterior edición.

En el apartado destinado a las mujeres emprendedoras se ofertan actividades enfocadas en la presencia personal y la conciliación, como "La inteligencia de la imagen: el poder de lo genuino y la naturaleza", "Trae la oficina a la playa" o "Liderazgo antifrágil".

Sin embargo, el resto de la programación incorpora talleres principalmente destinados a obtener nuevas habilidades y competencias, como "La IA para emprender: ahorra tiempo y multiplica resultados", "Cómo validar tu idea de negocio", "Comprender las finanzas para emprender" o "La construcción de la marca a través de la experiencia de cliente".