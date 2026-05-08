Los tres técnicos municipales citados en el "caso Les Naus" no comparecen y el juzgado recurrirá a la Policía

Los tres funcionarios del Ayuntamiento de Alicante citados este viernes como testigos por el presunto escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus no se han presentado ante el juzgado. Mientras que los cuatro técnicos de la Generalitat previstos para la jornada sí prestaron declaración ante la magistrada Amparo Rubio, la incomparecencia de los empleados municipales ha obligado a posponer sus testimonios.

En concreto, los técnicos que no acudieron a la cita judicial son la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial, un TAG (Técnico de Administración General) de dicho servicio y el arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras.

Ante este "plantón", el juzgado ya tramita una nueva convocatoria. La magistrada ha aclarado a las partes que las notificaciones originales se remitieron al Ayuntamiento por vía telemática que es el cauce oficial habitual. Sin embargo, estos técnicos aseguran que no las han recibido. Estas fuentes señalaron que si bien habían leído en los periódicos que la citación era este viernes, habían preferido no personarse en el juzgado hasta tener formalmente el papel de la citación en mano. La magistrada ha ordenado que las nuevas citaciones sean entregadas en mano por la Policía para evitar nuevos extravíos. La incomparecencia de estos técnicos coincide con el hecho de que en la comisión de investigación municipal que se está celebrando en el Ayuntamiento por estos mismos hechos se están produciendo también incomparecencias de los técnicos citados.

Desde la acusación que ejerce el PSOE, destacan que estas declaraciones son claves para la instrucción, ya que lo ideal es que los técnicos testifiquen sobre su intervención en los expedientes antes de que comience la ronda de declaraciones de los investigados, que comenzarán el próximo 20 de mayo. El juzgado busca ahora una nueva fecha para retomar estas comparecencias pendientes mientras los letrados ironizan sobre el hecho de que las notificaciones oficiales se hayan "traspapelado" en las dependencias municipales.