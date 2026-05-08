La Aemet avisa: fin de semana de lluvias y tormentas en Alicante, con las comuniones pendientes del cielo

El tiempo en Alicante no da tregua este viernes y vuelve a poner el foco en la lluvia justo en el arranque del segundo fin de semana de mayo, una fecha marcada ya por celebraciones, comuniones y planes al aire libre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé chubascos con tormenta hoy y un sábado todavía más inestable en la provincia.

La jornada de este viernes llega con intervalos nubosos y nuevos chubascos, que podrán ir acompañados de tormenta en algunos puntos. No se espera una lluvia continua durante todo el día, pero sí episodios irregulares capaces de complicar la tarde en varias zonas de Alicante.

Las temperaturas máximas subirán, de modo que el ambiente será algo más templado que en la jornada anterior, aunque la nubosidad y los chubascos mantendrán una sensación de tiempo revuelto. El viento será flojo y variable, con predominio de la componente este por la tarde y algunos intervalos moderados.

El sábado será el día más delicado del fin de semana. La Aemet prevé cielos nubosos o muy nubosos y chubascos generalizados que avanzarán de sur a norte. Además, podrían ser localmente fuertes y venir acompañados de tormenta, por lo que conviene tenerlo muy presente para comuniones, celebraciones familiares y cualquier plan al aire libre. Ese día, las máximas bajarán y el ambiente será más fresco, con viento de componente este que girará durante las horas centrales a componente norte.

El domingo apunta a una mejora clara. La previsión para la Comunidad Valenciana habla de intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil en el interior, pero con un cambio importante: las temperaturas máximas subirán de forma notable. Será, en principio, el día más favorable del fin de semana para recuperar planes al aire libre.

El tiempo en Alicante

El viernes arrancará en Alicante con riesgo claro de chubascos durante la mañana, aunque la tendencia será a una rápida mejoría con el paso de las horas. A partir del mediodía se abrirán claros y la tarde quedará mucho más tranquila, con temperaturas entre 13 y 23 grados.

El sábado será el día más complicado del fin de semana en la ciudad. La lluvia será muy probable durante toda la jornada y los chubascos podrán venir acompañados de tormenta, por lo que conviene tenerlo en cuenta para comuniones, celebraciones y planes al aire libre. Las temperaturas se mantendrán suaves, con máxima de 23 grados, aunque la humedad dejará una sensación más desapacible.

El domingo llegará con más claros y un ambiente algo más templado, con máximas de 24 grados. Aun así, la previsión todavía deja posibilidad de chubascos por la tarde, por lo que la mejora no será completa.

Pilar Cortés

El tiempo en Elche

El viernes comenzará en Elche con lluvias probables durante la mañana, aunque el tiempo irá mejorando claramente a partir del mediodía y la tarde recuperará el sol. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 11 y 23 grados, en un ambiente más agradable conforme avance el día.

El sábado volverá a ser una jornada muy complicada para los planes al aire libre. La lluvia será prácticamente continua durante buena parte del día y los chubascos podrán ser intensos por momentos, en pleno fin de semana de comuniones y celebraciones. Además, las temperaturas bajarán ligeramente y el cielo permanecerá muy cubierto.

El domingo llegará con más claros y una subida clara de las temperaturas, que volverán a acercarse a los 26 grados en las horas centrales. Aun así, no se descarta algún chubasco puntual durante la tarde, aunque la sensación general será mucho más estable y primaveral.

El tiempo en Benidorm

El viernes arrancará en Benidorm con lluvias probables durante la mañana, aunque el tiempo tenderá a estabilizarse con rapidez y la tarde será mucho más tranquila y soleada. Las temperaturas se moverán entre 14 y 20 grados, con ambiente suave pero todavía fresco junto al mar.

El sábado será el día más inestable del fin de semana en la ciudad. La lluvia será prácticamente segura durante toda la jornada y los chubascos podrán ser persistentes por momentos. Además, el viento de nordeste se dejará notar en la costa, reforzando la sensación desapacible.

El domingo traerá una mejoría más clara, con vuelta del sol y temperaturas algo más agradables, alcanzando los 22 grados. Aun así, el cielo seguirá algo variable durante la tarde y no se descarta algún chubasco puntual.

El tiempo en Elda

El viernes comenzará en Elda con lluvias probables durante la mañana, aunque el tiempo tenderá a mejorar con rapidez y la tarde acabará con más claros y ambiente mucho más tranquilo. Las temperaturas seguirán suaves, entre 9 y 21 grados, aunque con sensación fresca a primera hora.

El sábado volverá a estar muy marcado por la lluvia en el interior de Alicante. Los chubascos serán prácticamente continuos durante buena parte del día y pueden complicar comuniones, comidas familiares y cualquier plan al aire libre. Además, el cielo permanecerá muy cubierto y el ambiente será húmedo y desapacible.

El domingo llegará con una mejoría parcial. La mañana será más estable y soleada, pero durante la tarde volverán a crecer las nubes y aumenta otra vez la posibilidad de chubascos. Las temperaturas subirán ligeramente hasta los 23 grados, dejando un ambiente más templado para cerrar el fin de semana.

D. Pamies

El tiempo en Torrevieja

El viernes amanecerá en Torrevieja con lluvias prácticamente aseguradas, aunque la situación tenderá a mejorar claramente conforme avance el día y la tarde quedará mucho más tranquila. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 14 y 21 grados, con ambiente húmedo junto al mar.

El sábado volverá a complicarse el tiempo en la costa sur de Alicante. Los chubascos serán muy probables durante buena parte de la jornada y podrán aparecer acompañados de tormenta, en un día poco favorable para planes al aire libre y celebraciones. Además, el viento de levante reforzará la sensación desapacible durante las horas centrales.

El domingo llegará con más estabilidad y bastante más sol. Las temperaturas subirán ligeramente hasta los 24 grados y la probabilidad de lluvia bajará claramente, dejando el día más agradable del fin de semana en la ciudad.

El tiempo en Orihuela

El viernes comenzará en Orihuela con lluvias probables durante la mañana, aunque la situación mejorará bastante a partir del mediodía y la tarde recuperará el sol y un ambiente mucho más tranquilo. Las temperaturas se moverán entre 12 y 24 grados, con sensación agradable en las horas centrales.

El sábado volverá a tocar mirar al cielo. Los chubascos serán muy probables durante gran parte del día y podrán venir acompañados de tormenta, en una jornada complicada para comuniones, comidas familiares y planes al aire libre. Las temperaturas bajarán ligeramente y el ambiente será más húmedo y desapacible.

El domingo será claramente el mejor día del fin de semana en la Vega Baja. Volverán los claros, las temperaturas subirán hasta los 26 grados y la probabilidad de lluvia será ya muy baja, dejando una tarde mucho más estable y casi veraniega por momentos.

El tiempo en Alcoy

El viernes seguirá siendo un día bastante variable en Alcoy, con lluvias probables durante la mañana y un ambiente claramente más fresco que en el litoral. A medida que avance la tarde, la situación tenderá a estabilizarse y aparecerán más claros, aunque el cielo seguirá muy cambiante. Las temperaturas apenas alcanzarán los 20 grados.

El sábado será, de nuevo, una jornada muy complicada en el interior norte de Alicante. La lluvia será prácticamente continua durante buena parte del día y los chubascos podrán descargar con intensidad en algunos momentos, complicando especialmente las comuniones y los planes al aire libre. Además, las temperaturas bajarán todavía más y la máxima se quedará en solo 17 grados, con sensación casi otoñal.

El domingo llegará con una ligera mejoría y algunos ratos de sol, aunque la inestabilidad no desaparecerá del todo. Por la tarde volverán a crecer nubes y aumenta otra vez la posibilidad de chubascos. Aun así, las temperaturas remontarán ligeramente hasta los 21 grados, dejando un ambiente algo más agradable para cerrar el fin de semana.

El tiempo en Dénia

El viernes arrancará en Dénia con lluvias probables y bastante nubosidad durante la mañana, aunque la situación tenderá a calmarse con el paso de las horas y la tarde será algo más tranquila. Las temperaturas seguirán contenidas, entre 14 y 21 grados, con ambiente fresco y húmedo junto al mar.

El sábado volverá a complicarse claramente el tiempo en el litoral norte de Alicante. Los chubascos serán prácticamente seguros durante toda la jornada y podrán aparecer acompañados de tormenta, en un día muy incómodo para comuniones, celebraciones y planes al aire libre. Además, el cielo permanecerá muy cubierto y el ambiente será desapacible durante buena parte del día.

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El domingo traerá una mejoría parcial, con más ratos de sol y temperaturas algo más agradables, alcanzando los 24 grados. Aun así, todavía no se descarta algún chubasco puntual durante la tarde, aunque la sensación general será mucho más estable que el sábado.