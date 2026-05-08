El tráfico en la provincia esta mañana: la N-332 registra retenciones en Torrevieja y la A-70 suma obras e incidencias en Alicante

La mañana de este viernes deja varias incidencias en las carreteras de Alicante, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Tráfico contabiliza 39 incidencias en la provincia, con retenciones en la N-332, obras en la A-70 y la A-7, obstáculos fijos en varias vías principales y un aviso meteorológico por niebla en el entorno de la A-7.

La incidencia más relevante por impacto en la circulación se localiza en la N-332, a la altura de Torrevieja, donde la DGT informa desde las 07.58 horas de retención y congestión de nivel amarillo entre los kilómetros 54 y 57,75, en ambos sentidos. La vía presenta circulación irregular en uno de los tramos más sensibles de la costa sur alicantina.

En el área metropolitana de Alicante, la A-70 concentra varias incidencias. Hay obras entre Mutxamel y Sant Joan d’Alacant, desde el kilómetro 6,5 al 8,5, en sentido creciente, con el arcén cerrado hasta las 14.00 horas. También hay trabajos en la entrada de la A-70 en Sant Joan d’Alacant, en el kilómetro 5 y en sentido decreciente, igualmente con arcén cerrado hasta las 14.00 horas.

La misma A-70 presenta además obstáculos fijos en Jubalcoi, en el kilómetro 30,9, y en El Bacarot, en el kilómetro 21,933, ambos en sentido creciente de la kilometración. Aunque figuran con nivel gris, conviene extremar la precaución en esos puntos.

La A-7 suma trabajos en varios tramos. En Alcoy, hay obras entre los kilómetros 451,9 y 453,6, con el arcén cerrado hasta las 13.00 horas. También en Alcoy, entre los kilómetros 446,7 y 447,3, los trabajos mantienen cerrado el carril izquierdo hasta la misma hora. Más al sur, en El Realengo, la DGT informa de un obstáculo fijo en la entrada de la A-7, en el kilómetro 528,283, sentido decreciente hacia Valencia, con advertencia de estrechamiento del carril derecho.

Otra incidencia destacada afecta a la A-31, donde se han comunicado obstáculos fijos en Santa Eulalia, en el kilómetro 188,706, y en Orito, en el kilómetro 226,01, ambos en sentido creciente. La A-31 es una de las vías principales de conexión interior de la provincia, por lo que estos avisos pueden afectar a los desplazamientos de primera hora.

Visibilidad reducida por niebla

En la AP-7, Tráfico señala obstáculos fijos en La Ermita, en el kilómetro 659,313, sentido decreciente; en Senija, en el kilómetro 620,014, sentido creciente; y en Venta Lanuza, en el kilómetro 668,029, también en sentido creciente.

La N-340 registra un obstáculo fijo en Pla de Sant Josep, en el kilómetro 715,019, sentido creciente, y obras en la salida de la vía a la altura de Alcudia, entre los kilómetros 802,7 y 802,6, en sentido decreciente, con el carril derecho cerrado hasta las 13.00 horas.

A las incidencias por obras y obstáculos se suma un aviso por niebla en la A-7, entre el kilómetro 428 en Albaida, en la provincia de Valencia, y el kilómetro 437 en Benamer, ya en Alicante. La DGT advierte de visibilidad reducida en ambos sentidos.

También figura una incidencia por actividad deportiva en la EL-20, a la altura de Altabix, en el kilómetro 1,61, desde las 09.00 hasta las 10.50 horas. Además, se comunica un obstáculo fijo en la CV-725, en Ondara, en el kilómetro 0,97.

Con este escenario, los puntos que requieren más atención durante la mañana son la N-332 en Torrevieja, por retenciones; la A-70 entre Mutxamel y Sant Joan, por obras; la A-7 en Alcoy, por cortes de carril y arcén; y los obstáculos repartidos en la A-31, AP-7, A-70 y N-340.