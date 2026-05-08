Del tren de Madrid a los tranvías de mulas: cronología de los transportes ferroviarios más míticos de Alicante

La historia ferroviaria de Alicante arranca en 1858, cuando la ciudad se convierte en el destino final de la conexión de ancho ibérico entre Madrid y Alicante, situándola como uno de los nodos ferroviarios más importantes del país. Fue José Salamanca Mayol, Marqués de Salamanca y Conde de los Llanos, quien obtuvo en 1847 la concesión de las obras del ferrocarril entre Madrid y Aranjuez, "germen de la actual línea que uniría en 1858 la capital del Reino con la costa mediterránea" según explicó el arquitecto Alfredo Campello. Este hito que marcaría el inicio de una larga relación entre la ciudad y el mundo de los raíles, que ha tenido vagones, coches y estaciones míticas. Y es que estos "no lugares", que acuñaría el sociólogo Marc Augé, forman parte de la memoria individual y colectiva de aquellos que pasan por las estaciones con el fin de llegar a cualquier otra parte.

Los tranvías: de las mulas a la electricidad

En 1893 arranca el primer tranvía de Alicante, un servicio de tracción animal tirado por mulas entre el barrio de Benalúa y el centro de la ciudad. Supone el nacimiento del transporte urbano moderno en la capital alicantina.

Desde Alicante Vivo destacan que una de las primeras líneas existentes en Alicante era la que unía la ciudad con los pueblos de la huerta. En una fotografía de 195 se puede observar el paso de un tranvía por el Monasterio de la Santa Faz movido por tracción a vapor.

Tranvía a vapor frente al Monasterio de Santa Faz. / ALICANTE VIVO

Tres décadas después, el 28 de septiembre de 1924, los tranvías de mulas quedan atrás al inaugurarse la tracción eléctrica, que amplía la red urbana. Alicante ya era moderna.

Cruce de tranvías en la avenida de Alfonso el Sabio en una foto de 1968., / ALICANTE VIVO

El Trenet de la Marina

Entre 1902 y 1915 nace el que sería uno de los trenes más queridos de la memoria alicantina. La compañía se constituye en 1902, las obras arrancan y la línea se va completando por tramos: en 1914 alcanza Altea desde Alicante, y en 1915 se prolonga hasta Dénia. El Trenet de la Marina (que unía paisaje, pueblos y viajes de época) se convierte en el referente emocional por excelencia de la historia ferroviaria de la provincia.

El Limón Exprés, icono turístico

Este conocido tren se puso en marcha en 1971, convirtiéndose en el primer tren turístico del país. Se componía de doce coches de balconcillos de madera de los años 20 y 30, cada uno de los cuales tenía antes un nombre de mujer, de dos vagones de cafetería y de tres locomotoras que constituyen una reliquia para los amantes del ferrocarril. Nació de la idea de David Simpson, un ciudadano inglés afincado en Benidorm, que rescató material ferroviario en desuso y lo rehabilitó para darle vida al tren que, por su color inicial pintado de amarillo limón, se llamó Limón Express. El pasado noviembre, los talleres de FGV de El Campello, enviaron para su posterior restauración seis coches de este mítico tren, que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha cedido al Consorcio del Tren Turístico en Villablino (León) para su restauración en los talleres Ferrocarril del Valle del Sil. La separación de los coches, que han acabado a más de 600 kilómetros de la provincia, cosechó muchos comentarios.

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El Limón Express a su paso por Altea en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

El TRAM: la continuidad moderna

El 15 de agosto de 2003 se inaugura el TRAM moderno con el servicio Alicante–El Campello, heredero contemporáneo de aquella tradición centenaria. Cuatro años después, en 2007, Alicante da un paso más y se convierte en referencia nacional al introducir el sistema tren-tram en España, un modelo capaz de circular tanto en modo tranvía como en modo tren dentro de una misma red.